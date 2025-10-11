Инструктор ответил, из-за чего туристы могут оказаться в плену турмаршрута

Больше десяти дней внимание всей страны приковано к судьбе семьи Усольцевых. Отец семейства Сергей, его супруга Ирина, пятилетняя дочь и четвероногий друг исчезли в глухой красноярской тайге. Семья вышла на тропу к горе Буратинке, с тех пор числятся пропавшими без вести. Трагедии случались и в Уральских горах – четыре года назад тюменская туристка провалилась в ущелье на Усьвинских столбах. Опытный инструктор рассуждает, из-за чего путешественники могут оказаться в плену туристического маршрута – читайте на «ФедералПресс».

© РИА "ФедералПресс"

Иллюзия защищенности

Эксперты туротрасли говорят, что трекинг привлекает все большее число любителей активного отдыха. Маршруты, проложенные через национальные парки и известные туристические точки, создают обманчивое впечатление полного комфорта и безопасности. Однако реальная картина оказывается куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.

«На первый взгляд, инфраструктура в национальных парках и природных зонах действительно создает ощущение защищенности. Здесь есть егеря и сотрудники, которые курсируют по территории, за тропами следят. На маршрутах ставят метки, особенно в национальных парках, где это обязательное условие. Но это не говорит о полной безопасности. Туристы-одиночки, которые приезжают без инструкторов, зачастую не умеют эти метки читать и могут их не понять», — рассказала tmn.aif.ru инструктор по пешеходному туризму, спортивным походам и трекингу туристического клуба «Тайга» Елена Ремизова.

Каждый туристический маршрут скрывает множество препятствий, созданных природой: это и неприступные скалы, и нестабильные погодные условия, и каменистая местность. Настилы, предназначенные для преодоления болотистых участков, гарантируют сухость и безопасность лишь на ограниченном участке пути, а многочисленные пересечения дорог могут сбить с толку даже профессионалов своего дела. Как утверждает Елена, опытные гиды, прекрасно знакомые с маршрутом, предпочитают лишний раз проверить карту, предпочитая перестраховаться.

Причина многих трагедий кроется в недооценке опасностей

Риски природного характера

Эксперт туристического клуба Елена Ремизова подчеркивает важность внимательного изучения карты и соблюдения мер предосторожности.

Причина многих трагедий кроется в недооценке опасностей, встречающихся на пути туристов. Среди них:

Скалистые поверхности: потенциально травмоопасные места, где легко оступиться и получить серьезные повреждения.

Непредсказуемость погоды: часто погода меняется внезапно, что усложняет передвижение и увеличивает вероятность несчастных случаев.

Отсутствие навигационных навыков: несмотря на наличие маркировки маршрута, туристы часто не понимают её значение или игнорируют знаки.

Ошибки экипировки

Правильно подобранная одежда и обувь играют ключевую роль в обеспечении безопасности. Неправильная обувь может привести к падениям и травмам, особенно на сложных участках пути. Елена напоминает о важности наличия специальной обуви и треккинговых палок, которые помогают избежать опасных ситуаций. Надежные ботинки, теплый комплект одежды и водонепроницаемый плащ могут стать решающими факторами в предотвращении неприятностей.

Специалист обращает особое внимание на возможные травмы. На каждом камне можно потерять равновесие, поскользнуться, упасть и серьезно пострадать. Особенную осторожность следует проявлять при выборе обуви. Некоторые маршруты, например, в Уральских горах, предполагают восхождение вверх по склону разной крутизны. В такой ситуации существует высокий риск падения, ведь иногда приходится буквально цепляться руками за выступающие камни и ветви деревьев. Без необходимых аксессуаров вроде треккинговых палок и прочной обуви велика вероятность провести значительную часть маршрута ползком или скользя вниз на пятой точке. Не исключены и трагедии, даже для опытных трекеров: такая история случилась с тюменской туристкой, попавшей в капкан Пермских гор четыре года назад.

Опасности флоры и фауны

Одна из главных проблем в походах – это потеря направления движения. Особенно опасным местом являются курумники – скопления камней разных размеров, среди которых сложно определить правильный путь обратно. Именно по этой причине многие туристы теряют направление и оказываются в незнакомой местности.

Кроме трудностей передвижения, туристы сталкиваются с угрозами со стороны окружающей среды. Встречи с дикими животными могут закончиться трагически, если человек не готов к таким ситуациям.

«Люди оказавшись в лесу, начинают собирать грибы, есть ягоды, думая, что они съедобные. Многие считают, что раз эта ягодка похожа на ту, что они в детстве собирали с бабушкой, значит, можно смело отправлять в рот. На деле она может оказаться ядовитой», – говорит эксперт.

Наличие квалифицированного инструктора существенно снижает риски гибели туристов. Инструктор заранее изучает маршрут, помогает выбрать правильное оборудование и даёт советы относительно особенностей конкретного похода. Это позволяет минимизировать потенциальные опасности и сделать путешествие безопасным и приятным.

Значительно снижает риски наличие опытного инструктора, который несет за туриста ответственность. Он помогает готовиться к маршруту, проверяет снаряжение, знает все развилки и опасные участки. Он же подскажет, из какой речки можно пить, а какие ягоды есть категорически нельзя.

Несмотря на профессионализм проводника, он физически не способен постоянно держать каждого участника за руку или прикреплять к себе. Так, самой распространенной ошибкой новичков является отставание от группы, якобы для быстрого визита в уборную. Человек решает самостоятельно вернуться по знакомой тропе, полагаясь на интуицию, и быстро теряет ориентир. Еще одна беда пеших туристов – опасные селфи, когда человек в погоне за эффектным кадром прыгает на краю обрыва, встает на голову или просто садится на самый край скалы. Главная трудность заключается в легкомысленном подходе самих туристов к вопросам личной безопасности, заключила эксперт.