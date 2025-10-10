Как меняется туризм в России

В Казани обсудили новые тренды в туристической сфере.

Такое внимание требует повышенной ответственности представителей сферы и разработки новых практик. В частности в ближайшее время предстоит "подружить" между собой новые технологии и старых добрых туроператоров. К этому стремится и Татарстан. Подробнее о вызовах в сфере туризма — в репортаже "Реального времени".

Туроператоры в новой реальности

Российские власти уделяют туризму как никогда много внимания. С одной стороны, это действует на пользу сфере, а с другой — повышает уровень ответственности и требований к деятелям отрасли. Об этом в ходе пленарной сессии Форума туроператоров России заявил замминистра экономики страны Дмитрий Вахруков.

«Со стороны государства, мне кажется, такого внимания к туризму не было достаточно давно. С одной стороны это приятно, с другой — повышает уровень нашей ответственности и требования, которые предъявляются к нам по принятию решений и по стратегированию», — сказал он.

Основным трендом в туризме на данный момент являются новые технологии. Однако ключевая роль в этой меняющейся реальности по-прежнему принадлежит туроператорам, уверен Вахруков:

«Роль туроперейтинга в развитии туризма ключевая на этапе создания турпродуктов, на этапе раскатки новых, на этапе глобальной экспертизы — что продается, что нет. Эту роль пока невозможно заместить ИИ или платформой».

С коллегой согласился президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Он считает, что, несмотря на появление более современных терминов, суть деятельности туроператоров остается неизменной и критически важной.

«Туроператор — это термин, с которым отрасль живет достаточно давно, а в какой-то момент начали появляться более современные термины. Это стало для потребителей более привлекательным, но по сути это то же самое. Как бы мы это ни называли, без туроператора организовать путешествие по такой большой и разнообразной стране просто невозможно. Кто вам покажет Алтай, Камчатку, Бурятию и так далее?» — отметил он.

Адаптация законов

К современным технологиям необходимо адаптировать и законодательство. Как отметил Вахруков, уже принято решение о нулевом НДС для туроператоров до 2030 года, а сейчас в фокусе — изменение самого понятия "туроператор".

«Это нужно для того, чтобы подстроиться под сегодняшнюю реальность, в которой люди в основном самостоятельно покупают услуги транспорта, а туроператоры становятся продавцами гостиниц и дополнительных услуг. Работаем в этом направлении, подготовили законопроект. В первом чтении он принят», — сказал замминистра.

Еще один важный вопрос — балансировка нагрузки между внутренним и выездным туризмом, уточнил спикер:

«Наш внутренний туризм — это отрасль, которая работает абсолютно без протекционизма. У нас ни утильсбора нет, ни пошлин — ничего. По факту никаких барьеров для того, чтобы люди выезжали за рубеж и увозили свои деньги нет. Поэтому мы здесь думаем, каким образом сбалансировать нагрузку с точки зрения турналога внутри страны».

При этом существует и технологический вызов. Уманский указал, что, хотя платформы успешно продают авиабилеты и гостиницы, они не обеспечивают размещение сложных турпродуктов по регионам России.

«Вот этот шаг нам сейчас нужно простимулировать. Нужно чтобы подобные платформы начали продавать продукты региональных туроператоров, которые его создают. Этим мы и занимаемся — стимулируем, чтобы они начали взаимодействовать», — рассказал он.

В Татарстан лишь 15% гостей приезжают через туроператоров

Тем временем большинство гостей — около 85% — приезжают в Татарстан по индивидуальному бронированию, лишь 15% посещают регион группами. Такую статистику озвучил председатель Госсовета республики по туризму Сергей Иванов. Но, несмотря на это, туроперейтинг является основой сферы:

«Мы понимаем, что это именно те компании, которые создают эмоции и впечатления, то есть те самые турпродукты. Забронировать гостиницу, билеты и такси можно без оператора. Но зачем приезжать в Татарстан, какую эмоцию тут получит гость, зависит именно от туроператоров».

Будущее индустрии, по мнению Иванова, заключается в балансе между региональным туроперейтингом и технологическими платформами, где ключевой задачей является обеспечение присутствия услуг операторов в выдаче систем искусственного интеллекта и поисковых структурах. При этом, как уверен Вахруков, туроператоры — это не архаизм:

«У туроператора всегда есть своя ниша, свой клиент. Несмотря на то что клиент постоянно взрослеет, а молодежь все чаще планирует поездки самостоятельно, роль оператора всегда будет значимой».

В целом Вахруков весьма положительно оценил сферу туризма в Татарстане. Он отметил, что из-за хороших позиций Минэкономики уделяет республике меньше внимания:

«О Татарстане можно говорить бесконечно — это никогда не будет преувеличением. Может быть, мы сегодня уделяем республике меньше внимания, но это потому, что здесь к команде нет никаких вопросов. Туризм уже развился, люди поехали. Мы видим это по двузначному в этом году приросту турпоездок».

Это подтверждают и цифры: за восемь месяцев число туристов в республике возросло на 18% относительно аналогичного периода прошлого года. А по итогам 2025 года ожидается принять 4,5 млн гостей.