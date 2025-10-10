Где отдохнуть зимой и летом на Северном Кавказе

Мамисон и Эльбрус — символы обновленного Северного Кавказа, где горы становятся не просто фоном, а частью современного туристического кластера России. Мамисон, строящийся курорт в Северной Осетии, обещает стать новой точкой притяжения не только для любителей горного отдыха, но и для творческих людей. А Эльбрус — вершина, известная каждому. Помимо ее покорения, здесь можно прогуляться на высоте более 3800 метров по канатной дороге, выпить настоящий горный чай на станции «Мир» и протестировать лучшие лыжные трассы. Чем заняться на Северном Кавказе в предстоящий сезон — в материале «Газеты.Ru».

© РИА Новости

Владикавказ

Владикавказ — не просто столица Северной Осетии. В народе город принято называть «воротами в Кавказ», где сходятся пути, традиции и вкусы десятков народов. Владикавказ стоит у подножия Большого Кавказа и буквально дышит горами: отсюда проходят дороги к Мамисону, Эльбрусу и в Грузию. И «ворота в Кавказ» точно заслуживают того, чтобы провести здесь хотя бы несколько дней.

Здесь живут представители порядка 100 национальностей. Такое многообразие создает теплую и открытую атмосферу: в ресторанах можно отведать осетинский пирог и услышать грузинский тост.

Особое место в культурной жизни города занимает Русский академический театр имени Евгения Вахтангова — одного из самых известных театральных режиссеров XX века, родившегося во Владикавказе. В 2023 году в память о нем был восстановлен Дом Вахтангова, который сейчас работает как музей и пользуется популярностью среди туристов. Входной билет с аудиогидом обойдется в 500 рублей.

Северная Осетия славится не только пирогами. В последние годы в регионе активно развивается гастрономическая отрасль: в окрестностях Владикавказа выращивают спаржу — продукт, который совсем недавно считался экзотикой для России. Местные производители проводят фестивали и дегустации, где спаржу подают в неожиданных сочетаниях — с сыром, орехами и даже мясом.

Чем заняться туристу?

Владикавказ идеально подходит для короткого отдыха. За выходные можно прогуляться по историческому центру и набережной Терека, увидеть местный трамвай и прочувствовать атмосферу города. Кроме того, можно заглянуть в Национальный музей Республики Северная Осетия или в Дом Вахтангова, а также заранее приобрести билеты в местный театр.

Особое внимание стоит уделить местной кухне. Практически в любом заведении можно найти интересные национальные блюда, включая осетинские пироги, хинкали и этхъурчан. Средний чек — около 1500 рублей на человека.

Любителям современного искусства стоит заглянуть в арт-пространство «Портал», где проходят концерты, выставки и поэтические вечера. Вход — депозит от 250 рублей.

Из Владикавказа пора отправляться к курорту Мамисон. Дорога займет около двух часов.

Мамисон

На горнолыжном курорте Мамисон завершается подготовка к предстоящему сезону. Открытие катания запланировано на ноябрь, рассказал журналистам руководитель строительного блока курорта Альберт Хагажеев. До старта сезона проведут испытания системы искусственного снегообразования.

На данный момент на курорте завершается профилирование трасс, строительство нового отеля на 14 номеров и сервисного центра с кассами, пунктом проката, рестораном и информационной стойкой.

«Мы к 1 ноября закончим все строительные работы», — пообещал Хагажеев.

Директор департамента коммуникаций института развития Кавказ.РФ Татьяна Баева сообщила, что в зеленой зоне будут открыты школы для обучения катанию для взрослых и детей. Тренировки будут проводить аккредитованные инструкторы. По ее словам, исторически на Мамисоне занимались фрирайдом, однако лучше выбирать легальные способы спуска.

«У гостей Мамисона в грядущем сезоне есть уникальная возможность, потому что о нем еще пока мало кто знает. Это создает люксовую камерность, которую ,конечно же, на раскрученных горнолыжных курортах, в том числе на Эльбрусе, уже не встретишь. Поэтому здесь есть возможность совместить идеальные условия для катания с другим опытом», – рассказала Баева «Газете.Ru».

Сейчас на курорте доступно 100 мест для размещения, еще столько же готовят к зимнему сезону. Среди них — Astro Baze, один из первых действующих модульных отелей Мамисона. А также отель Байрай для семейного отдыха.

Активная застройка идет в формате эко-деревни — модульные домики разных архитектурных стилей объединены общей концепцией и собственной набережной вдоль реки Мамихдон, которую называют «душой курорта».

Отдых на одного человека, включая размещение, питание и услуги курорта, обойдется в 5-7 тыс. рублей в сутки (стоимость может варьироваться в зависимости от категории жилья и сезона).

Трассы и подъемники

К зиме будет подготовлено 10 трасс общей протяженностью 19 км: одна зеленая, три синие, три красные и три черные. Средняя ширина склонов — около 50 метров, трассы широкие и без резких обрывов.

В этом году на курорте установлена система искусственного оснежения на трассах 3а (зеленая), 1а (красная) и 1b (черная) — для более стабильного катания в начале сезона.

Работают две канатные дороги — гондольная и кресельная. Гондольная считается самой длинной на Северном Кавказе — ее протяженность составляет 3,4 км, подъем занимает 15–20 минут. Средняя пропускная способность — 3,5 тыс. человек в час. Кресельная дорога доставляет лыжников на вершину всего за 6 минут.

Чем заняться на Мамисоне, помимо катания?

На Мамисоне планируется проводить арт-фестивали, кинопоказы и музыкальные вечера прямо в горах. Гости курорта могут поучаствовать в мастер-классах, выставках и лекциях, а также провести время в палаточном лагере.

Кроме того, на курорте можно попробовать для себя новый формат отдыха – экотропы с обученными гидами. Часто туристы, не катающиеся на лыжах, выбирают для себя изучение местных достопримечательностей, среди которых христианское святилище периода VII – IX веков, Храм Успения Пресвятой Богородицы, заброшенное село Лисри, Монумент Уастырджи, а также музей Коста Хетагурова.

Эльбрус

На Эльбрусе в Кабардино-Балкарии готовятся к старту зимнего сезона. К ноябрю гостям курорта станет доступна новая восточная зона катания, включающая шесть километров трасс разного уровня сложности — от зеленых до красных.

«Для нас важно, что в восточном секторе будет зона для начинающих. Эльбрус — все-таки курорт для опытных райдеров, здесь довольно крутой рельеф. Но теперь появится возможность тренировать технику новичкам», — рассказала директор департамента коммуникаций института развития Кавказ.РФ Татьяна Баева.

Восточный участок будет обслуживать канатная дорога El6, которую введут в эксплуатацию до конца года.

Сезон катания на Эльбрусе длится с ноября по май, однако туристов, как правило, нет уже к апрелю. На верхних участках курорта проходят тренировки российской сборной в течение всего года.

Зоны катания простираются от станции Азау (2350 м) до 3847 м над уровнем моря. Эльбрус располагает 17 километрами трасс, а с учетом новой зоны — почти 23 км.

Подъем на гору обеспечивают современные канатные дороги, включая самую высокогорную в Европе, ведущую к станции «Гарабаши». За последние годы на курорте была внедрена система искусственного оснежения. Новое оборудование делает катание стабильным даже при мягкой зиме.

В Приэльбрусье туристов ждут десятки вариантов размещения: от хостелов и гостевых домов в Терсколе до горных отелей у станции Азау. Средняя стоимость отдыха с проживанием и питанием — от 5 до 7 тыс. рублей в сутки на человека. Комплексные туры с экскурсиями и трансфером обойдутся порядка 30 тыс. рублей за несколько дней.

При обучении катанию важно обращаться к подготовленным инструкторам. На Эльбрусе можно встретить представителей так называемого теневого бизнеса, которые обучают туристов спуску на нелегальной основе. Местные власти признают эту проблему.

«В Кабардино-Балкарской Республике реализуется комплекс мер, направленных на легализацию туристического бизнеса и сокращение теневого оборота в отрасли. На сегодняшний день в рамках этой работы объявлено 133 предостережения и выдано более 30 предписаний за нарушения обязательных требований», — заявил министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Аскер Бифов.

По его словам, работа по легализации туристической отрасли в республике продолжается.

Что делать тем, кто не катается?

Гости, которые хотят более спокойного отдыха, могут отправиться на пешие маршруты вдоль ледников и ущелий, посетить минеральные источники и термальные купальни.

Многие туристы выбирают для себя самостоятельное изучение природных территорий, поднимаясь по канатной дороге ради видов.

Помимо этого, в регионе проходят фестивали, гастротуры и другие культурные события. Местные жители рекомендуют туристам попробовать настоящий горный чай в камерных заведениях на станции «Мир». В кафе и этнодомах подают традиционные блюда балкарской кухни — хычины, айран и мясо, приготовленное по старинным рецептам.