Туристов в Сочи призвали на выходных не подходить к морю

Сочи накрыла непогода – сильный шквалистый ветер, ливни. Власти вплоть до 12 октября объявили штормовое предупреждение. Ожидается, что реки выйдут из берегов – некоторые подтопления уже фиксируются (например, в Адлерском районе), над морем будут формироваться смерчи, а волны достигнут высоты от 1,5 до 3 м. Городские службы переведены на усиленный режим работы. «Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды», – отметили в администрации Сочи.

Стихия может сказаться и на работе сочинского аэропорта, хотя пока ситуация не критическая. Большинство рейсов вылетают и прибывают по расписанию. «Работаем в штатном режиме, задержек из-за непогоды нет», – сообщили TourDom.ru в пресс-службе аэропорта.

При этом, судя по онлайн-табло, отдельные сбои в расписании присутствуют. Например, рейс А4 5025 авиакомпании «Азимут» вылетел в Тель-Авив почти на 5 часов позже – в 14:48 вместо 10:00, вылет WZ 557 в Тбилиси перенесен с 11:15 на 15:30, а WZ 567 в Батуми – с 13:15 на 17:15 (оба рейса выполняются авиакомпанией Red Wings). Также существенно задерживается FV 6203 авиакомпании «Россия» в Самару – самолет должен был отправиться в 11:45, а вылетит в 18:10.

