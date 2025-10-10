Сколько платят туристы за самые маленькие квартиры и номера в столице и на курортах

Одни из самых маленьких квартир в стране обнаружились не где-нибудь, а на российских курортах. Уступают они только московскому жилью. Как выяснил ТАСС, квартиры рекордно малой площади сейчас продаются в Москве и Геленджике: 8 и 10,4 кв. м соответственно. На третьем и четвертом местах по скромности размера – апартаменты под Анапой и студии в Подмосковье.

Портал «ТурДом» проверил, предлагается ли такое жилье в посуточную аренду туристам и какие на него расценки. На одной из площадок онлайн-бронирования мы обнаружили 28 вариантов студий до 10 кв. м в столице и ближайшем Подмосковье. Самая маленькая – площадью 9 кв. м, расположенная в Подольске, – на даты конца октября обойдется двоим гостям в 3 тыс. руб. за ночь.

За самую дорогую 10-метровую студию в Москве, на Сретенке, просят 4,8 тыс. руб.

В Анапе самая маленькая квартира-студия (12 кв. м) предлагается двоим гостям за 4,5 тыс. руб. в сутки.

В Геленджике минимальный по площади вариант – попросторнее, все 15 кв. м, на которых максимум четверым гостям предлагается переночевать за 6 тыс. руб.

Кстати, гостиничные номера порой тоже не отличаются комфортным размером. Среди вариантов, представленных на сайтах онлайн-бронирования, абсолютное первенство по компактности размещения, пожалуй, стоит отдать гостинице в центре Москвы. В комнатушку площадью 3 кв. м там умудрились втиснуть двухъярусную кровать. Судя по отзывам, предложение пользуется спросом. Возможно, из-за гуманной по столичным меркам цены – 2,1 тыс. руб. за ночь.

