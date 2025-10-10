Архыз стал одним из популярных направлений для трехдневного отдыха в октябре

Курорт Архыз в Карачаево-Черкесии вошел в число основных направлений для трехдневных туристических поездок в октябре этого года, сообщает пресс-служба правительства республики.

«По данным сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, Архыз занял четвертую строчку в списке самых популярных направлений для трехдневных путешествий в октябре 2025 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером рейтинга стал город Казань. На втором месте расположился Краснодар, а тройку замкнул Нижний Новгород.

Ранее Архыз оказался в десятке популярных направлений для ранних бронирований на предстоящие зимние праздники. В среднем путешественники планируют провести на курорте 4 ночи.

Кроме того, портал ТАСС «Это Кавказ» писал, что в байк-парке на Архызе запустили новую парковую мототрассу «Чак-Чак» протяженностью 2,7 тысяч метров.

Также в сентябре на курорте на высоте свыше 3 030 метров открыли самый высокий в России подвесной мост.