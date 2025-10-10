Как изменится число промтуристов в 2025 году

Количество промышленных туристов в России в 2025 году существенно превзойдет показатели прошлого года. Об этом сообщил «ФедералПресс» вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Илья Зубков.

«В 2025 году российские промышленные площадки – от заводов и фабрик до аграрных комплексов – смогут принять около 2 млн 240 тыс. посетителей, что более чем на десятую часть превзойдет показатель годом ранее», – поделился он прогнозом.

По его словам, в настоящее время 35 торгово-промышленных палат проводят мероприятия по развитию промышленного туризма на системной основе. В частности, 32 из них развивают повестку промышленного туризма в рамках созданного при ТПП общественного формирования, 19 участвуют в программах органов власти и институтов развития. А еще 33 реализуют собственные проекты в области продвижения промышленного туризма, включая создание индустриальных маршрутов и организацию экскурсионных программ.

«Одной из главных проблем остается безопасность экскурсионных маршрутов. Мы должны сосредоточиться на обеспечении высоких стандартов безопасности для наших посетителей. Создание механизмов оценки рисков и соблюдение обязательных требований положительно скажутся на имидже российских предприятий и помогут привлечь больше туристов», – отметил Зубков.

Еще одним важным аспектом, продолжил вице-президент ТПП РФ, является сохранение коммерческой тайны предприятий, занимающихся туристической деятельностью.

«Для предотвращения утечки конфиденциальной информации участники рынка нуждаются в надежных мерах информационной безопасности. Это крайне важно для стабильности и конкурентоспособности компаний в условиях современной экономики, – пояснил он. – Не менее значимо и профессиональное обучение – подготовка квалифицированных гидов-наставников, которые смогут представить достопримечательности региона на высоком уровне», – добавил Зубков.

Главная цель – эффективное сотрудничество между государственными структурами, предприятиями, учебными заведениями и туристическим сообществом, заключил вице-президент российской палаты.

