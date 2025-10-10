Для туроператоров могут отменить «Электронную путевку»

Минэкономразвития РФ работает над отменой обязательной передачи данных в систему «Электронная путевка» (ГИС ЭП) для туроператоров по внутреннему туризму. Об этом сообщил замглавы ведомства РФ Дмитрий Вахруков.

По его словам, вопрос находится в проработке и на данный момент существенных возражений не поступает.

«Норма фактически не работает и не приносит ничего, кроме увеличения административной нагрузки на бизнес», – уточнил Дмитрий Вахруков.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе правительственной стратегической сессии по развитию туристической отрасли дал поручение проанализировать целесообразность отмены электронной путевки для внутреннего и въездного туризма. Инициатива была выдвинута президентом Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильей Уманским.

Он пояснил, что туроператоры несут финансовые затраты, связанные с интеграцией в систему и обновлением технического оснащения, в то время как, например, отели от этой обязанности освобождены, хотя их объем данных значительно больше. Кроме того, информация в ЭП вносится с задержкой, что не позволяет использовать ее для оперативного оказания помощи туристам или в качестве полноценной базы для контрольных мероприятий. По мнению главы РСТ, на сегодняшний день этот механизм не справляется с заявленными функциями и создает значительное давление на добросовестных участников рынка.