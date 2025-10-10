Туристам предложили поспать на вокзале по цене номера в Москве

В РЖД отчитались о появлении новых капсульных отелей на вокзалах. Вот только туристов крайне удивляет ценообразование в них. Возмущение вызвали тарифы на Восточном вокзале Москвы. Минимальный тариф для взрослого здесь 4 тыс. руб. за 3 часа для взрослого, детский тариф – 3 тыс. За каждый последующий необходимо доплатить еще по 1 тыс. руб. В комментариях к новости в соцсетях перевозчика пассажиры массово высказывают недовольства:

«Три часа за 4 тыс. – это для олигархов, что ли? Так знайте: они вашими поездами не ездят», – иронизируют пользователи.

Многие сравнивают стоимость на вокзале с прайсом на полноценные номера в отелях:

«Вы прикалываетесь? В гостинице сутки – 4–4,5 тыс., а здесь – 3 часа. Это не удобства, а издевательство за ваши деньги», – негодуют пассажиры. «Да я лучше в хостел за 1200 пойду», – вторит ей другой.

Несмотря на возмущения, сервис продолжает расширяться. До конца октября капсулы установят на оренбургском вокзале, а ранее в этом году они уже стали доступны в Воронеже и Новокузнецке. По данным перевозчика, за 8 месяцев 2025 года капсульным отдыхом воспользовались более 33 тыс. человек. И это на 17% больше, чем в предыдущем.

Напомним, что это не первый случай, когда цены на отдых в капсульных отелях РЖД вызывают резонанс. Ранее TourDom.ru писал, что поспать на вокзале в Тюмени будет дороже, чем в аэропортах Москвы и Петербурга.