Самые живописные национальные парки России: места для путешествий, фото и маршруты

Национальный парк - это особый вид охраняемой природной территории, созданный для сохранения природных комплексов и объектов, имеющих экологическое, научное, историко-культурное значение.

Всего в России насчитывается около 80 национальных парков и примерно столько же государственных природных заповедников. При этом заповедники - особо охраняемые территории, закрытые для свободного посещения. Национальные парки, напротив, открыты для туризма и организованного отдыха.

Кавказ и Черноморское побережье

Сочинский национальный парк (Краснодарский край)

Один из старейших национальных парков России. Он раскинулся вдоль Черноморского побережья Краснодарского края. Здесь туристы могут насладиться потрясающими видами горных вершин, рек и водопадов.

Среди популярных маршрутов - посещение старинных сооружений - дольменов, расположенных близ реки Шахе, и экскурсии к знаменитым Агурским водопадам.

"Приэльбрусье" (Кабардино-Балкария)

Приэльбрусье привлекает любителей активного отдыха своей суровой красотой высоких горных хребтов и чистотой воздуха. Это отличное место для занятий альпинизмом, пеших прогулок и катания на лыжах зимой. Среди главных достопримечательностей - потухший вулкан Эльбрус.

Кисловодский национальный парк (Ставропольский край)

Курортный город-курорт славится своими целебными минеральными источниками и прекрасными парками, где обустроены специальные прогулочные дорожки - терренкуры. Прогуливаясь среди сосновых рощ и эффектно оформленных клумб, посетители могут почувствовать себя частью истории знаменитых русских писателей и художников, часто бывавших здесь.

Урал и Поволжье

Уральские национальные парки дадут туристам возможность насладиться видами величественных лесных массивов, горных хребтов и познакомиться с традициями местных народов.

"Таганай" (Челябинская область)

Самый известный парк Южного Урала, знаменитый высокими горами и редкими лесами. Основные достопримечательности - хребты Большого и Малого Тагила, гора Круглицкая и долина Верхнего Таганая.

Для активных путешественников здесь предлагаются многочисленные пешеходные маршруты разной степени сложности.

"Зюраткуль" (Челябинская область)

Туристам понравятся прогулки вдоль красивейшего озера Зюраткуль и панорамные смотровые площадки, откуда открывается удивительный вид на просторы горных хребтов Урала.

Национальный парк "Башкирия" и Шульган-Таш (Башкирия)

Одним из сокровищ Башкортостана считается пещера Капова в заповеднике "Шульган-Таш", известная древними рисунками эпохи палеолита.

Национальный парк "Башкирия" находится на западных склонах Южного Урала, между реками Нугуш и Белая, охватывая живописные хребты Ямантау, Кибиз, Утямыш и Баш-Алатау, средняя высота которых достигает 500-700 метров над уровнем моря.

Общая его протяженность с севера на юг превышает 30 километров.

Карелия и северо-запад

Кенозерский национальный парк (Архангельская область)

Кенозерский национальный парк впечатлит туристов своими чистыми озерами, деревянными церквями и традиционной сельской архитектурой. Здесь путешественники смогут погрузиться в атмосферу спокойствия и гармонии, полюбоваться изумительной природой и изучить сохранившиеся образцы деревянной архитектуры русского севера.

"Паанаярви" (Карелия)

Паанаярви - уникальный памятник природы и археологии. Туристы смогут подняться на вершину самой высокой точки Карелии - горы Нуорунен, исследовать таинственные сейды - каменные святилища древних саамов и насладиться видами живописных озер.

Водлозерский парк (Карелия)

Для любителей рыбалки и тишины карельская тайга и многочисленные водоемы Водлозерского парка станут настоящим открытием. А знакомство с историческими деревнями старообрядцев позволит совершить незабываемое путешествие в прошлое.

Сибирь и озеро Байкал

"Ленские столбы" (Якутия)

Впечатляющие вертикальные скалистые образования на берегах могучей Лены входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они образуют неповторимый природный ансамбль, вызывая восторг даже у опытных путешественников.

Байкальские парки (Прибайкальский, Тункинский)

Озеро Байкал, известное своей глубиной и чистотой воды, окружено несколькими национальными парками, каждый из которых заслуживает отдельного внимания.

В Прибайкальском национальном парке стоит посетить знаменитую деревню Ольхон, расположенную на острове, являющемся сердцем Байкала.

Тункинский национальный парк приглашает путешественников отправиться по пешему маршруту вокруг священной горы Шаман-Караул, известной как Шаманка, и достичь мыса Хобой - самого северного пункта острова.

"Ергаки" (Красноярский край)

"Ергаки" - настоящее открытие для тех, кто любит высокие горы и глубокое спокойствие природы. Название парка произошло от тюркского "erŋäk", что можно перевести как "пальцы", и связано с одной из его визитных карточек - живописной формой скалистой вершины Спящий Саян.

Дальний Восток и Камчатка

Кроноцкий заповедник (Камчатка)

Кроноцкий заповедник - мечта натуралиста и фотографа. Расположенный на полуострове Камчатка, он известен уникальной долиной гейзеров, действующими вулканами и удивительной кальдерой Узон.

Эта местность идеально подходит для любителей экстремального туризма и желающих познать красоту дикой природы.

"Земля леопарда" (Приморье)

Приморский край - единственное место в мире, где обитает исчезающий вид дальневосточного леопарда. Местный национальный парк призван сохранить и защитить популяцию редких кошек, живущих в густых лесах Приморья.

Посетители здесь смогут прогуляться по специальным экологическим тропам, знакомясь с естественной средой обитания этих грациозных животных.

"Остров Врангеля" (Арктика)

Арктический регион представлен островом Врангеля, находящимся далеко на севере Тихоокеанского бассейна. Здесь можно понаблюдать за белыми медведями и многочисленными видами птиц.

На острове обычно ветрено и прохладно, однако природа радует глаз путешественника неожиданными контрастами цветов и форм.

"Шантарские острова" (Хабаровский край)

Шантарские острова находятся вдали от цивилизации. Их труднодоступность лишь добавляет этому месту привлекательности.

Сюда приезжают, чтобы наблюдать миграцию серых китов, гулять по диким пляжам и наслаждаться красотой диких лесов и океанских вод.

Центральная Россия

"Лосиный остров" (Москва)

В пределах столицы расположился удивительный зеленый уголок - Лосиный остров. Живописные леса, извилистые тропинки и возможность наблюдения за дикими животными делают этот парк идеальным местом для горожанина, мечтающего отдохнуть от шумного мегаполиса. Туристы здесь могут совершить увлекательную прогулку по одному из многочисленных пеших маршрутов, наслаждаясь чистым воздухом и контактами с лесной жизнью.

Валдайский национальный парк (Новгородская область)

Валдайский национальный парк расположен вокруг живописного Валдайского озера. Прозрачная вода, песчаные пляжи и атмосфера старых монастырских поселений притягивают множество туристов. Прогулки по тихим аллеям позволят оценить спокойствие местной природы и отдохнуть душой.

Мещерский национальный парк (Рязанская область)

Мещерский парк популярен среди жителей крупных городов благодаря близости к столице и отличным условиям для активного отдыха. Поход по местным лесам обеспечит заряд бодрости и вдохновения.

Как посетить национальные парки России

Посещение национальных парков России требует предварительной подготовки и грамотного планирования маршрута.

Официальные сайты и онлайн-бронирование

Большинство российских национальных парков имеют собственные веб-сайты, где есть вся необходимая информация для туристов.

Чтобы забронировать экскурсию или получить разрешение на посещение определенных районов, рекомендуется обратиться непосредственно на официальные страницы интересующих вас парков.

Стоимость билетов

Цены на посещение национальных парков варьируются в зависимости от сезона и уровня предоставляемых услуг. Но чаще всего деньги с туристов берут лишь за специальное обслуживание, включающее сопровождение экскурсовода или аренду снаряжения.

Полную информацию о стоимости лучше уточнять заранее на официальных ресурсах конкретных парков.

Карта национальных парков России

Перед поездкой полезно ознакомиться с картой расположения национальных парков. Онлайн-карты Google Maps и Yandex.Карты помогут выбрать оптимальный маршрут путешествия и определить последовательность посещаемых точек.

Лучшее время года для посещения

Выбор времени визита зависит от вашего желания увидеть конкретные сезонные особенности парка. Летом большинство парков открыто для массового туризма. Осень и весна хороши для наблюдений за перелетными птицами и изменениями цвета листьев деревьев. Зимой, несмотря на мороз, некоторые парки становятся еще более красивыми и привлекательными.

Правила поведения

Чтобы минимизировать вредное воздействие на природную среду, существуют строгие правила поведения в национальных парках:

Запрещается разводить костры вне специальных оборудованных площадок.Необходимо соблюдать чистоту и порядок, используя контейнеры для мусора.Собирать растения разрешено только в рамках установленных норм.

Что взять с собой

Навигатор или компас.Запас продуктов питания и питьевой воды.Удобную обувь и одежду, соответствующую погодным условиям.Палатка и спальный мешок (если планируете кемпинг).Фотоаппаратуру или хороший телефон для запечатления лучших моментов путешествия.

Фотографии и впечатления путешественников

Наиболее популярными местами для съемок являются:

Горнолыжные курорты Таганай - волшебные зимние пейзажи Южного Урала.Ленские столбы - фантастические геологические формации Якутии.Байкал - прозрачные воды и величие сибирской природы.

Многие оставляют положительные отзывы о своем посещении национальных парков России. Это помогает другим определиться с маршрутом и выбрать наиболее живописные места для прогулок и фотографий.

Часто задаваемые вопросы

Сколько всего национальных парков в России?

В России открыто более 80 национальных парков и около 100 заповедников.

Какие самые крупные национальные парки?

"Большой Арктический", "Русская Арктика", "Алтайский," "Югыд Ва".

Какие пять-десять национальных парков стоит посетить в первую очередь?

Для первого знакомства с природой России стоит посетить следующие национальные парки:

Водлозерский,"Ленские столбы","Смольный","Приэльбрусье",Кенозерский,"Зюраткуль","Русский Север","Таганай","Самарская Лука",Байкальский.

Чем отличаются национальные парки от заповедников?

Основное отличие - в доступе: национальные парки открыты для туристов, а заповедники закрыты для широкой публики и предназначены исключительно для научных исследований.

Можно ли жить в национальном парке (кемпинг, базы отдыха)?

Да, большинство парков предоставляют услуги размещения в виде гостевых домов, коттеджей или специализированных кемпингов.

Где узнать цены на билеты?

Информацию можно найти на официальном сайте конкретного парка или воспользоваться специализированными сервисами бронирования.

Какие парки ближе всего к Москве и Санкт-Петербургу?

Ближайшими к Москве являются "Лосиный остров", Мещерский. Рядом с Петербургом расположены "Вепсский лес", Нижнесвирский, "Куршская коса".

Как попасть в труднодоступные парки ("Шантарские острова", "Остров Врангеля")?

Посещение подобных мест требуют организации специальных экспедиций, предварительного согласования графика с администрацией парка и подготовки необходимого оборудования.

Путешествие по российским национальным паркам - прекрасная возможность прикоснуться к великому достоянию природы и осознать всю глубину культурных традиций наших предков.