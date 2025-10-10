Введение безвизового режима с Китаем приносит больше выгоды России

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в интервью радио Sputnik заявил, что введение безвизового туристического режима с Китаем приносит больше выгоды России. По его словам, китайцы не заинтересованы в российском туризме.

© Вести Подмосковья

«Небольшая, по меркам Китая, Россия в 145 млн человек населения дает им 2 млн туристов - неплохой результат. А Китай дает от силы 1,5 млн туристов. Думайте, кому это больше выгодно. В идеале Китай должен давать нам примерно 15-20 млн туристов в год из своего полуторамиллиардного населения», - отметил специалист.

По словам Мкртчяна, китайцы неохотно едут к нам по причине дороговизны такого путешествия. До пандемии они приезжали группами по 45$ в день с трехразовым питанием, экскурсиями и проживанием, а сейчас за такую цену им ничего предложить не могут. Китайцы выбирают поездки во Владивосток и Благовещенск, так как туда можно дешево добраться, но, как отметил эксперт, на Дальнем Востоке плохо развита гостиничная сфера.