Любимое туристами место в старой Ялте оказалось под угрозой

Отельеры, экскурсоводы и просто неравнодушные жители Ялты записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг так называемого Поликуровского холма – места, с которого начинался крымский город. В частности, именно здесь появился первый храм – Иоанна Златоуста. Сейчас же на холме планируют построить крупный гостиничный комплекс, что разрушит сложившуюся экосистему и может, по мнению жителей, привести к оползням.

В настоящее время территорию под застройку уже огородили «колышками», кое-где началась вырубка многолетних деревьев, которые корнями держат грунт, рассказала TourDom.ru Наталья, которой принадлежит гостевой дом у подножья холма:

«Поставят эту громадную гостиницу, земля, что называется, “поплывет”, все это может привести к разрушениям. Наши дома под угрозой, да и вообще – прощай, старая Ялта».

По словам Татьяны Коваленко, бывшего педагога, а сейчас отельера, застройка Поликуровского холма приведет к печальным последствиям не только для местных жителей, но и для туристов.

«С него открывается роскошный вид на наш город, который все знают. Холм очень любят художники, здесь постоянно проходят экскурсии – гиды рассказывают об истории нашего города. Много иностранцев бывает… И конечно, красивые деревья, прежде всего сосны», – сказала Татьяна.

Ялтинцы считают, что место необходимо наделить особым охранным статусом.

По словам местных жителей, застройщики уже предпринимали попытки застроить холм – в 2007 и 2015 годах. Но тогда достопримечательность удалось отстоять, хотя доходило даже до рукопашных схваток.

«Предупредили батюшку в церкви, чтобы звонил в колокола, если что. Мы тогда отбили», – вспоминает Татьяна Коваленко.

На этот раз шансы, что застройка Поликуровского холма все-таки начнется, высоки. Как отметили в мэрии Ялты в ответ на обращение инициативной группы (есть в распоряжении редакции), земельный участок в настоящее время находится в частной собственности, земля, согласно генплану, относится к зоне туристско-спортивной деятельности, предусматривающей в том числе размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, санаториев и так далее, установлен вид разрешенного использования – гостиничное обслуживание.

При этом, по мнению представителей инициативной группы, участок перешел в частную собственность с нарушением закона, без торгов, о чем ялтинцы проинформировали также надзорные органы.

