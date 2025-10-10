В МЭР прокомментировали работу по отмене "Электронной путевки" для туроператоров

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ работает над отменой обязательную передачи данных в систему "Электронная путевка" (ГИС ЭП) для туроператоров по внутреннему туризму. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на форуме "Ориентиры будущего" в Казани.

"В работе, пока резких возражений нет. Пониманием, что норма по факту не работает у нас. Кроме дополнительной административной нагрузки ничего не повышается", - сказал Вахруков.

Ранее пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщала, что РСТ предложил Минэкономразвития РФ отменить обязательную передачу данных в ГИС ЭП для туроператоров, работающих в сферах внутреннего и въездного туризма. В РСТ напомнили, что система "Электронная путевка" внедрялась как механизм верификации объема реализации турпродукта и финансового обеспечения туроператора. Однако в сфере внутреннего и въездного туризма это не имеет смысла, так как в соответствии с законом "Об основах туристской деятельности в РФ" размер финансового обеспечения туроператора по внутреннему и въездному туризму составляет 500 тыс. рублей, независимо от объема реализованного турпродукта.