В Якутии подвели итоги конкурса на получение субсидий в сфере туризма

В Республике Саха (Якутия) объявлен итог первого этапа конкурсного отбора на получение грантов в рамках президентского национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря победе в конкурсе 43 туристическим проектам предстоит получить финансовую помощь до 1 млн рублей каждая.

Средства предоставляются на модернизацию и оснащение туристической инфраструктуры, включая покупку специализированного снаряжения (палатки, лодки, спортивное оборудование), организацию кемпингов, пунктов питания, спортивных и игровых зон, обустройства маршрутов и пирсов.

При оценке заявок особое внимание уделялось наличию профессиональной подготовки у руководителей проектов и персонала, уровню инвестиций претендентов, количеству создаваемых рабочих мест с официальным оформлением работников, а также наличию необходимой материальной базы.

Победившие предприниматели смогут внедрить современные стандарты обслуживания и обеспечить устойчивое развитие туристической отрасли региона, способствуя повышению уровня комфорта и привлекательности отдыха в Якутии, сообщает sakha.gov.ru.

