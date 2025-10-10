Иркутская область расширяет выездной туризм

Вопрос привлечения иностранных туристов и развития выездного туризма активно обсуждался специалистами в Иркутске. Участниками мероприятия стали глава агентства по туризму региона Евгения Найденова, представитель таможни Екатерина Кулакова и ряд отраслевых экспертов. За последний год интерес к зарубежным путешествиям значительно вырос, особенно после пандемии коронавируса.

Регион активно участвует в федеральном проекте «Открой свою Россию», цель которого заключается в популяризации внутреннего туризма среди россиян и привлечении иностранных гостей. Это позволяет развивать международные связи и демонстрировать гостям уникальные природные богатства региона.

Регион реализует программу строительства современных гостиничных комплексов и объектов туристического назначения в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». К концу реализации планируется ввести около 5 тысяч комфортабельных мест размещения. Специалисты туристической сферы проходят обучение в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», направленного на повышение качества обслуживания гостей.

Иностранцы выбирают для посещения Прибайкалье благодаря уникальной природе озера Байкал и разнообразию туристических услуг. В 2025 году наблюдается значительный рост количества рейсов из иркутского аэропорта в зарубежные страны. Количество пассажиров увеличилось почти на треть по сравнению с предыдущим годом. Популярностью пользуются такие направления, как Китай, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток.

