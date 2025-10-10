Санатории Казани получат субсидии на модернизацию туристической инфраструктуры

Санатории «Ливадия-Татарстан», «Крутушка» и база отдыха «Лебяжье» в Казани стали победителями конкурсного отбора и получат государственные субсидии. Финансирование в рамках нацпроекта будет направлено на модернизацию туристической инфраструктуры и проведение крупного культурного события.

В Казани три объекта туристической инфраструктуры получат государственные субсидии по итогам первого конкурсного отбора в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Поддержку получат санатории «Ливадия-Татарстан», «Крутушка» и база отдыха «Лебяжье».

В санатории «Ливадия-Татарстан» и на базе отдыха «Лебяжье» планируется строительство бань, купелей и чанов, а также установка современных детских и спортивных площадок. В санатории «Крутушка» появится новая зона для организации питания и мероприятий, а также будут улучшены условия для маломобильных посетителей.

Часть выделенных средств будет направлена на организацию масштабного события — международного рыцарского турнира-фестиваля «Казань. Путешествие в прошлое», который запланирован на 2-4 ноября. Всего в Татарстане в 2025 году поддержку в рамках нацпроекта получат 26 проектов из 10 муниципалитетов, сообщает Госкомитет РТ по туризму.

