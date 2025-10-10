Куда отправиться из Перми на ноябрьские праздники

Уже совсем скоро пермяков, как и жителей остальных российских городов, ждут длинные ноябрьские выходные. Это значит, что уже самое время планировать отдых. «ФедералПресс» пообщался с экскурсоводами и организаторами туров по природным достопримечательностям региона и выяснил, какие направления в этом сезоне самые востребованные.

Особенности отдыха в ноябре

По словам блогера-путешественника, организатора индивидуальных туров, вертолетных путешествий и экспедиций в отдаленные точки Среднего и Северного Урала Максима Кудряшова, для среднестатистического пермского туриста ноябрь – это не сезон, потому что в Пермском крае с середины октября до середины ноября слякотно и сыро: уже идут дожди, а постоянный снежный покров еще не установился.

«Теоретически в начале ноября можно попасть в период «жидкая вода и снежные елки», когда можно путешествовать по рекам на лодке, созерцая красивые виды», – рассказал Кудряшов.

В этот период туризм немного «просаживается» в регионе, но есть интересные направления, отмечает пермский гид и организатор путешествий по Прикамью Татьяна Закрутка.

«Когда уже везде лежит снег, но вода еще не замерзла, можно покататься на лодках с местными жителями по красивым местам. Такая услуга есть, например, в Усьве. Но если не пугает погода, то все места доступны. Единственное, что грязно, мокро и сыро и холодно», – пояснила она.

Популярные маршруты

Эксперты выделяют несколько ключевых направлений:

Усьвинский кластер: сплавы и прогулки по реке Усьва.

Река Вишера: маршруты до Говорливого камня.

Река Чусовая: особенно красив район у поселка Кын.

Чердынь и Красновишерский округ: с их знаменитыми камнями Ветлан и Полюд.

Кунгурский округ: здесь, помимо знаменитой ледяной пещеры, стоит посетить Белогорский монастырь.

«Чердынь хороша в любое время года. В Кунгуре целом сейчас без Кунгурской пещеры особо сильно делать нечего, но там есть Белогорский монастырь», – пояснил блогер-путешественник.

Формат индивидуальных туров

Популярностью у пермяков пользуются и индивидуальные туры, когда приезжают люди, которые друг друга знают и у них есть запрос на путешествия. Для формирования индивидуального тура людям задают три вопроса: сколько человек, на какое время они планируют путешествие и примерные даты. Исходя из этого, туристам предлагают конкретные маршруты.