Обнародован перечень автомобильных туристических маршрутов

Министерство экономического развития совместно с Центром стратегических разработок представили сборник автомобильных туристических путей по территории России. Данный каталог был разработан ЦСР и Минэкономразвития в рамках осуществления национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По состоянию на начало октября, страна предлагает 109 маршрутов, пролегающих через 62 субъекта федерации. Планируется, что к концу текущего года количество автопутешествий возрастет до 120, а к 2030 году достигнет 180.

Автомобильные маршруты России представляют собой готовые планы для туристов, путешествующих на автомобилях, мотоциклах или в домах на колесах. Они включают в себя рекомендуемые места для посещения, а также инфраструктуру, необходимую для комфортного путешествия, такую как места отдыха, заправки, площадки для выгула домашних животных и пункты питания.

Маршруты отмечены культурно-историческими достопримечательностями, охраняемыми природными территориями, придорожными сервисами, гостиницами и ресторанами. Для удобства путешественников все разработанные и проверенные маршруты собраны не только в каталоге, но и доступны на веб-сайте Путешествуем.РФ. Сейчас протяженность этих 109 маршрутов превышает 40 тысяч километров.

Готовые решения для автопутешествий включают более 1400 туристических объектов: музеи, храмы, заповедники, промышленные предприятия, парки и другие. Для комфорта путешественников доступно более 1000 объектов дорожного сервиса и 341 многофункциональная зона. В составе турмаршрутов насчитывается свыше 700 гостиниц, отелей, гостевых домов, кафе и ресторанов.

Предполагается, что к концу 2025 года количество автомаршрутов увеличится до 120, а к 2030 году — до 180. При их создании учитываются потребности авто- и мотопутешественников, а также экспертные мнения и предложения. Эта работа проводится в рамках реализации президентских поручений по развитию автомобильного туризма и национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По прогнозам Минэкономразвития, в 2025 году общий туристический поток в России достигнет 96 миллионов человек. Треть всех туристических маршрутов будет приходиться на автомобильные поездки, и ведомство ожидает 7-процентный рост числа таких поездок по сравнению с предыдущим годом.