Правительство России утвердило порядок выплат компенсаций туристам

Компенсации предусмотрены для случаев, когда туристическая компания продала туристические пакеты, но не смогла исполнить взятые на себя обязательства. К примеру, если фирма неожиданно обанкротилась или была исключена из единого реестра туроператоров.

Российские власти утвердили процедуру компенсационных выплат для туристов, чей отпуск не состоялся из-за банкротства туроператоров.

Согласно новому правилу, возмещение средств теперь возможно из особого фонда индивидуальной ответственности обанкротившейся фирмы, сообщает rusamara.com.

Выплаты полагаются в ситуациях, когда туроператор реализовал путевки, но не смог выполнить свои обязательства – например, внезапно прекратил существование или был исключен из реестра. Датой наступления фактического ущерба считается день официального заявления о прекращении работы.

Для оформления выплаты туристу или его доверенному лицу необходимо направить письменную претензию в объединение туроператоров. Это разрешается сделать даже до начала путешествия, если заранее ясно, что она не состоится.

На веб-сайте объединения будут доступны примеры заявлений и перечень необходимых документов. После подачи заявления у организации есть 90 рабочих дней на формирование списка пострадавших; 10 дней – на оценку претензии и еще 10 рабочих дней на отправку денежных средств при положительном исходе.