В России хотят полностью запретить алкоголь для туристов

Общественная палата России предложила федеральным властям полностью запретить алкоголь в поездах дальнего следования, самолетах и на круизных лайнерах. Соответствующие рекомендации уже направлены в Госдуму.

© РИА Новости

Инициатива призвана устранить правовую неопределенность. Сейчас употребление спиртного формально разрешено в вагонах-ресторанах, однако на практике сложно доказать, где именно пассажир пил – в своем купе или в специально отведенном месте. Фиксация таких случаев требует присутствия полиции, видеодоказательств и оперативного взаимодействия с персоналом, поэтому многие проступки остаются без внимания.

При этом статистика все равно демонстрирует серьезность проблемы. С 2020 по 2024 год в поездах зарегистрировано более 200 тыс. нарушений. Из них свыше 43 тыс. связаны с курением, а более 104 тыс. – с употреблением алкоголя. Еще 82 тыс. случаев касались нахождения пассажиров в нетрезвом состоянии.

Подобные действия создают риски для жизни и здоровья людей, а замкнутое пространство вагонов усугубляет потенциальные последствия. Для повышения защиты граждан также предлагается ужесточить наказание за курение в неположенных местах и за нападения на работников железнодорожной отрасли.