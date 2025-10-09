Саратовскую область включили в каталог туристических автомаршрутов России

Саратовская область вошла в новый перечень автомобильных туристических маршрутов. Любителям путешествий на автомобиле предлагается трехдневное путешествие вдоль берегов Волги с посещением таких городов, как Саратов, Вольск и Хвалынск.

Данный каталог издан Министерством экономического развития совместно с ЦСР в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщил Центр стратегических разработок.

В настоящее время в 62 регионах России функционирует 109 туристических маршрутов общей протяженностью более 40 тысяч километров. Ожидается, что к концу текущего года их количество увеличится до 120, а к 2030 году – до 180.

По словам представителей издательства, в каталоге, а также на онлайн-платформе Путешествуем.РФ, представлены готовые планы путешествий для автомобилистов, мотоциклистов и владельцев автодомов.

Карты включают объекты культурно-исторического значения, охраняемые природные зоны, объекты придорожной инфраструктуры, отели и точки общественного питания.

По прогнозам Минэкономразвития, общий туристический поток в России к концу 2025 года достигнет 96 млн человек. Ожидается, что треть всех туристических маршрутов будет приходиться на автомобильные путешествия.

