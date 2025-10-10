На что нужно обратить внимание туристам в Вологодской области

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что гастрономия — это часть «культурного кода» региона.

В беседе с Life.ru он отметил, что некоторые местные бренды масла и мороженого известны не только в России, но и за рубежом.

«Традиционно мы угощаем гостей и туристов кирилловским лимонадом, кадуйской чёрной икрой, шоколадными кондитерскими изделиями, мармеладом и пастилой, ароматным вареньем и чаем из северных лесных ягод и трав», — сказал Филимонов.

