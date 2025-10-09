Маршруты для мини-путешествий в Нижнем Новгороде

Золотая осень – отличное время для путешествий. К тому же для того, чтобы увидеть много интересного, вовсе не обязательно ехать в дальние края – Нижегородская область удивит достопримечательностями и богатой историей. Предлагаем несколько интересных идей для ваших мини-путешествий. Царскими тропами Немало уголков Нижнего Новгорода связано с династией Романовых. В городе побывали многие российские императоры. А император Николай I сам лично на протяжении долгого времени занимался перепланировкой города.

Выстраиваем маршрут, где бывали представители императорской династии. В него войдут храмы, музеи, памятники и даже сады. Остановимся лишь на некоторых объектах.

В самом сердце Нижнего Новгорода сохранился дом, где останавливался Пётр I во время подготовки к Азовскому походу. Нижний Новгород тогда был одним из центров судостроения, и царь лично приезжал инспектировать строительство кораблей. Дом Чатыгина, а именно о нём идёт речь, построен в XVII веке и сохранился до наших дней.На первой платформе Московского вокзала расположено ещё одно уникальное здание – Царский павильон, который построили специально для императора и членов его семьи. Здесь Николай II останавливался дважды – в 1896 году, когда приезжал на Всероссийскую выставку, и в 1913 году – тогда визит императора был связан с 300-летием правления династии Романовых. Удивительно, но, не считая незначительной внутренней перепланировки, Царский павильон сохранился в первоначальном виде.

Александровский сад – первый в истории города общественный парк в городе назван в честь императрицы Александры Фёдоровны, супруги Николая I. Для проработки проекта император даже прислал придворного садовника Карла Петцольда.

Ещё можно посмотреть Рождественскую церковь, Нижегородскую ярмарку, задние Госбанка, найти памятники Александру II, Александру III, Николаю I и, конечно, нижегородскому изобретателю Кулибину, который подарил Екатерине II диковинные часы.

По легенде, экипаж Николая I застрял на Ивановском съезде в грязи, после чего император повелел вымостить этот и другие съезды. Так в ближайшие несколько лет появились Георгиевский, Казанский, Зеленский и Похвалинский съезды.

Можно продолжить своё путешествие, поехав в Балахну. Конечно, императоры бывали в этом городе, но в основном проездом. Тем не менее именно здесь при Романовых зародилось судостроительное производство. А ещё обязательно посетите Покровский мужской монастырь – Иван Грозный, а затем и Романовы признавали его официально и наделяли землями.

Можно заказать авторскую экскурсию. Это обойдётся в несколько тысяч рублей. А можно выстроить маршрут самостоятельно. Честное купеческое История Нижнего Новгорода неразрывно связана с купечеством, а город на протяжении нескольких веков оставался важнейшим торговым центром.

Начать свой маршрут можно от храма Рождества Иоанна Предтечи. Тут же Бугровская ночлежка. Приют для низших слоёв населения построил известный благотворитель, купец Николай Александрович Бугров в 1880 – 1883 годах. Первоначально предполагалось, что дом будет вмещать не более 700 человек в день. На деле же количество желающих было чуть ли не в два раза больше.Тут же чайная «Столбы» для бедняков. Речь идёт о доме № 11 по улице Кожевенной. Красивое здание с колоннами принадлежало купцу Фёдору Переплётчикову. Позже его купил меценат, купец Дмитрий Сироткин. Вместе с писателем Максимом Горьким они открыли чайную «Столбы». Стоимость чая составляла всего 2 копейки. Можно было взять всего один стакан на большую компанию и таким образом долго сидеть в тепле.

На Нижневолжской набережной вы найдёте торговый дом Рукавишниковых, известный также как фабрика «Маяк». Особняк в готическом стиле построен в 1911 – 1914 годах по проекту известного архитектора Фёдора Шехтеля, который и разработал план двух строений – банка, выходящего на Рождественскую, и производственного здания, обращённого фасадом к реке. Практически каждое здание на Рождественской и Нижневолжской набережной заслуживает внимания. Так что маршрут получится увлекательным.

Гуляя по купеческому Нижнему, нельзя обойти стороной ярмарку. Известно, что на неё съезжалось столько людей, что мест в гостиницах на всех не хватало. Однажды французский писатель маркиз Астольф де Кюстин тоже приехал на Нижегородскую ярмарку, но свободных номеров в гостиницах не оказалось. Тогда французу предложили снять номер в ночлежном доме на нынешней Кожевенной. Цена за ночлег оказалась равной хорошему номеру в Париже. При этом условия были, мягко говоря, не самые лучшие – в комнате кишели тараканы. Чтобы не остаться на улице, маркиз вынужден был согласиться. Здание, в котором он ночевал, до сих пор стоит на улице Кожевенной. Это гостиница купца Фролова, известная под названием «полицеймейстерских номеров».

Поезжайте в Володарск, который неразрывно связан с именем купца, хлебопромышленника, финансиста, мецената Николая Александровича Бугрова. Именно здесь Бугров когда-то купил мельницу, потом построил ещё одну. Позднее возвели двухэтажное кирпичное общежитие для работников, склады, столовую, баню, торговый комплекс. Ансамбль промышленно-купеческой застройки второй половины XIX века можно увидеть и сегодня прямо в центре Володарска.Экскурсия продолжительностью 3,5 часа по Нижнем Новгороду обойдётся в 1500 рублей с человека. В стоимость входят экскурсионное обслуживание и транспорт. Золотые купола В Нижнем Новгороде работает более 100 храмов. О красоте нижегородских церквей писал ещё Максим Горький в повести «Детство»:

«Помню детскую радость бабушки при виде Нижнего. Дёргая за руку, она толкала меня к борту и кричала: – Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, батюшка Нижний-то! Вот он какой, богов! Церкви-те, гляди-ка ты, летят будто!»

Вознесенский Печёрский мужской монастырь – одна из древнейших обителей Нижегородской земли. Основан между 1328 и 1330 годами. Именно в этом монастыре начинали свой монашеский путь святые Евфимий Суздальский и Макарий Желтоводский.

В XVI веке монастырь достиг своего расцвета. Однако 18 июня 1597 года в третьем часу ночи монастырь был разрушен из-за оползня. К счастью, никто не погиб. В том же году монастырь перенесли на версту вверх по течению Волги. В 1630 – 1640 годах построили ныне существующий ансамбль.

Собор Александра Невского – настоящая жемчужина. Первоначально на его месте планировали построить однопрестольную церковь, однако после приезда императора купечество решило соорудить величественный храм. Так начиналась история собора Александра Невского. Интересно, что место для его строительства указал император Александр II. А возведение 87-метрового собора стало крупнейшим строительством в России. Он был третьим по высоте после храма Христа Спасителя и колокольни Ивана Великого в Московском Кремле. На освящение собора Александра Невского приехал император Александр III.

Нельзя обойти стороной и Рождественскую церковь – признанный шедевр строгановского барокко. Её построил крупный промышленник, землевладелец Григорий Строганов. Всего в таком архитектурном стиле шесть храмов в разных городах России, два из которых можно увидеть в нашем городе. Раньше в период половодья площадь перед собором Александра Невского затапливало. Чтобы строение не пострадало, в качестве фундамента сделали дубовый деревянный плот, который со временем стал прочнее бетона.

А уже в наше время при реставрации храма пришлось разработать новую конструкцию иконостаса, так как секрет старых мастеров, установивших в XIX веке 23-метровый иконостас, открыть не удалось.

Поездка в Арзамас – Дивеево, пожалуй, наиболее популярный маршрут. И неслучайно, потому что Арзамас называют городом куполов и церквей, в нём более 30 храмов и пять монастырей. А Серафимо-Дивеевский монастырь в селе Дивеево почитается как четвёртый удел Пресвятой Богородицы на земле.Пятичасовая экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода обойдётся в 1200 рублей с человека.