Составлен рейтинг самых экономных направлений для путешествий по России

Осенний отдых на российских курортах становится еще доступнее. Согласно новому рейтингу, Ейск и станица Должанская вошли в топ-10 направлений с самой низкой стоимостью проживания. Это отличная возможность продлить лето без лишних трат.

Сервис бронирования отелей «Твил.ру» составил рейтинг самых экономных направлений для путешествий по России в октябре 2025 года. Аналитики отмечают, что в середине осени цены на жилье снижаются в среднем на 10%, что открывает возможности для бюджетного отдыха.

Возглавил антирейтинг стоимости крымский поселок Николаевка, где ночь в отеле обходится в среднем в 1,9 тыс. рублей. На втором месте расположился Ейск с ценой 2 тыс. рублей за сутки, а на третьем — еще один крымский курорт, Саки (2,1 тыс. рублей).

В десятку лидеров по доступности также попали станица Должанская (Краснодарский край), Феодосия, Иркутск, Оренбург, Томск, Саратов и Ессентуки.

Согласно исследованию, туристы предпочитают отдыхать в Ейске в среднем неделю, а в Должанской — более девяти ночей, несмотря на чуть более высокую стоимость проживания в последней (2,2 тыс. рублей за ночь).

