В аэропорту Екатеринбурга появились терминалы для самостоятельной регистрации на рейс

Крупный шаг в развитии цифровых услуг сделал аэропорт Кольцово. Здесь внедрили современные киоски самообслуживания, которые позволяют пассажирам не только сдать багаж, но и самостоятельно зарегистрироваться на рейс и получить посадочный талон. Ранее подобные терминалы BAGS ID поддерживали только функцию приема чемоданов.

© tourdom.ru

По информации пресс-службы аэропорта, в ближайшей перспективе в терминале А (внутренние рейсы) в зоне стойки № 39 будет запущено десять киосков нового поколения. Отмечается, что пройти регистрацию через такие терминалы можно в тот же период, что и с помощью онлайн-сервисов. А сдать багаж – за 6 часов до рейса.

Новый сервис ориентирован на пассажиров девяти авиакомпаний, включая «Уральские авиалинии», Red Wings, «Аэрофлот», «Победу» и ряд других перевозчиков.

Это нововведение продолжает курс аэропорта на автоматизацию обслуживания. Ранее в Кольцово была запущена автоматизированная система паспортного контроля «Сапсан». Она дает возможность пассажирам с биометрическими загранпаспортами новых серий пройти границу без участия инспектора.

Отметим, что на неделе в Минтрансе также пообещали повсеместно внедрить в российских аэропортах возможность регистрации и посадки на рейсы с помощью биометрии. Сначала систему протестируют в Пулково, затем в Шереметьево и дальше уже в других воздушных гаванях страны.