Морские курорты Херсонской области будут благоустроены

В курортных городах Херсонской области - Геническе и Скадовске будут благоустроены набережные. Средства на ремонт выделены из федерального бюджета.

Муниципалитеты получат на реализацию проектов по 76 миллионов рублей как победители всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Города Херсонщины впервые участвовали в нем и победили. Итоги были объявлены в Казани на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений".

Разработать проекты реконструкции набережных муниципалитетам помогли сотрудники регионального министерства строительства и ЖКХ. Работы начнутся в следующем году.

В Скадовске центральная набережная - главное место отдыха и досуга горожан.

- Это самое интересное место города, его центр. Строительство Скадовска начиналось от порта, который расположен вблизи набережной. Ее протяженность - 960 метров. Проект охватит первые 400 метров, остальную часть надеемся благоустроить через год. Снова будем участвовать во всероссийском конкурсе и надеемся опять в нем победить, - рассказал главный архитектор Скадовского муниципального округа Валентин Драб.

Изюминкой набережной станут детские качели. Отсюда название проекта "Крылатые качели".

Реконструкция предусматривает создание отдельных зон отдыха для жителей всех возрастов. На набережной положат плитку, установят красивые фонари и малые архитектурные формы, посадят деревья.

- Наши жители уже предвкушают, как станет красиво. Недавно в городе провели благоустроительные работы в парке Молодежном по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Парк находится в самой густонаселенной части Скадовска. Не можем нарадоваться, как он изменился. При Украине мы никогда не видели такого уровня благоустройства. Из 3,7 гектара парка преобразились полтора гектара, там появились ухоженные пешеходные дорожки, удобные лавочки, урны, освещение, - рассказал главный архитектор.

В Геническе в 2026 году также произойдут перемены в курортной зоне города. По проекту "Экофолк Геническ" реконструируют одну из главных туристических достопримечательностей - лестницу на улице Дружбы Народов, ведущую к морю. А пока асфальтируется улица перед геническим пляжем. Авторы проекта сделали акцент на создании смотровой площадки на набережной в виде корабля, вставшего на мель, где будет сценический подиум и навесы.