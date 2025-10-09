Кострома создает новые возможности для развития туризма

Туристический бизнес Костромы может получить серьезную финансовую поддержку от города. Общий объем финансирования превысил 1 млн рублей, а максимальный размер субсидии для одного предпринимателя увеличен до 350 000 рублей. Подать заявку на конкурс можно до 2 ноября. Об этом сообщает KOSTROMA.TODAY.

