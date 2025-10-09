Туристам в Сочи рекомендуют добираться в аэропорт поездами

Администрация Сочи рекомендует туристам выбирать для поездок в аэропорт исключительно железнодорожный транспорт. Мера связана с ухудшением погодных условий, которое ожидается с завтрашнего дня и продлится до конца недели.

«Прошу туристов учесть возможные последствия непогоды и принять необходимые меры предосторожности. В эти дни поездки в аэропорт следует планировать с использованием железнодорожного сообщения. Решение комиссии по ЧС останется в силе до 12 октября, когда регион покинет холодный фронт», – пояснил глава города Андрей Прошунин.

По словам мэра, в ближайшие 72 часа в регионе прогнозируются сильные дожди, порывистый ветер, повышение уровня воды в реках, а на морском побережье – шторм и образование смерчей.

Все экстренные службы муниципалитета переведены на усиленный режим работы. Штормовое предупреждение направлено во все санаторно-курортные учреждения и на пляжные территории. Спасатели МЧС начали оповещать туристов в горных районах, а мобильные группы приступили к эвакуации людей из стихийных кемпингов в поймах рек.

Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в резерве находятся более 1100 сотрудников оперативных служб и 550 единиц специальной техники. Режим повышенной готовности сохранится до 12 октября, когда холодный фронт окончательно покинет территорию региона.