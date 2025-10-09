В Якутии расширят сеть круизных маршрутов

В следующем году в республике планируют на регулярной основе организовать круизы от Якутска до Синских столбов, которые являются памятником природы.

© Yakutia24

Круиз по маршруту Якутск – Синск на теплоходе, протестированный в 2025 году, получит продолжение в следующем сезоне, сообщил руководитель службы пассажирских перевозок и туризма Ленского объединенного речного пароходства Дмитрий Громов.

Интерес к новому сообщению оказался высоким. На 2 тестовых рейса были проданы все каюты.

Правда, оговорился Д. Громов, эти рейсы будут возможны при условии, что гидрологическая обстановка, пожароопасный сезон или иные внешние факторы не внесут коррективы.

В целом в навигацию 2025 года по рекам Якутии выполнено 65 рейсов круизными теплоходами, обслужено около 9,5 тыс. человек.