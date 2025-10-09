«Бархатный сезон» на курортах России завершился

Температура воздуха в выходные на юге европейской России станет ниже 20 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в континентальных районах Краснодарского края температура в выходные будет около 15°C. А в Сочи 18°C. Это означает окончание «бархатного сезона» на курортах», отметил Вильфанд.

Похолодание придет и в столичный регион. Погода начнет портиться с субботы - пройдут дожди. А с понедельника, 13 октября, в столице и Подмосковье могут начаться заморозки.