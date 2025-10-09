Санаторий в Геленджике внедряет бережливые технологии для повышения качества отдыха

Организация «Ревиталь Парк» из Геленджиа намерена оптимизировать внутренние процессы, благодаря современным инструментам, которые предлагает федеральный проект «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

«Внедрение бережливых технологий в санаториях — это не просто оптимизация процессов, это инвестиции в качество отдыха и здоровья наших гостей. От повышения производительности труда зависит то, насколько качественно и эффективно будут использованы человеческие, финансовые и материальные ресурсы. Исключение любых потерь, будь то время на ожидание процедур или неэффективная логистика работы персонала, позволяет направить все ресурсы на главное: обеспечение безупречного сервиса и высокоэффективного лечения. В результате мы не только повышаем привлекательность курортов, но и создаем новые стандарты качества для всей курортной отрасли», — сказал исполняющий обязанности министра экономики региона Алексей Юртаев.

Команда здравницы вместе с экспертами Регионального центра компетенций сосредоточится на оптимизации работы ресторана. В первую очередь улучшения коснутся уборки и сервировки «шведской линии» — ключевому элементу сервиса, который должен соответствовать высшим стандартам качества.

Оптимизация логистики «кухня — линия — гость» является ключевым фактором повышения эффективности работы ресторана. Со стороны гостя она выражается в минимизации очередей и времени ожидания, что обеспечивает комфортный и быстрый доступ к разнообразному питанию.

Для сотрудников санатория уже состоялись первые обучающие тренинги, где они освоили ключевые инструменты повышения эффективности. Среди них — системы организации рабочего пространства «5S», методы картирования и производственного анализа.

«Для нас участие в проекте — это стратегический шаг, который подтверждает наш курс на развитие культуры производства и повышение качества услуг. Важно, что проект поддерживается на государственном уровне, а значит, мы получаем доступ к лучшим практикам и прямому взаимодействию с федеральными и региональными структурами. Это серьёзная работа, которая укрепит позиции санатория и позволит нам двигаться вперёд», – отметил руководитель сети санаториев «Ревиталь Парк» Сергей Берштейн.

В ближайшее время несколько сотрудников санатория станут инструкторами по бережливому производству. Они пройдут углублённое обучение у экспертов Регионального центра компетенций, чтобы самостоятельно обучать персонал и применять этот опыт в других службах здравницы.

Напомним, специалисты РЦК оказывают поддержку предприятиям Кубани в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать больше можно на сайте производительность.рф.