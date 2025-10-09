Кинопарк «Москино» стал туристической достопримечательностью

За год с открытия в сентябре 2024 года кинопарк «Москино» посетили более 500 тыс. человек – среди них жители России и иностранные гости. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

© Агентство "Москва"

«В сентябре кинопарк «Москино» отметил год с момента открытия. По данным аналитиков, с сентября 2024 года по нынешний сентябрь кинопарк «Москино» посетили жители 76 регионов России, а также туристы из 110 стран. Всего кинопарк посетили более 500 тыс. человек», – говорится в сообщении.

Согласно представленным данным, порядка 58% составили посетители из Москвы и Московской области, 30% – гости из регионов России, а 12% – посетители из-за рубежа.

«Больше всего туристов приехали из Калужской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Тульской и Рязанской областей. Иностранными гостями кинопарка чаще всего становились жители Белоруссии и Китая (по 14% от числа зарубежных гостей), а также Узбекистана (9%), Армении (8%) и Киргизии (5%)», – рассказали в пресс-службе.

Для иностранных гостей в кинопарке были проведены экскурсии, конференции и форумы. Наиболее активной возрастной группой стали посетители в возрасте от 35 до 44 лет (23%). За ними следуют две возрастные группы по 15% в каждой – дети до 17 лет и люди от 45 до 54 лет. Также 6% составили посетители старше 64 лет.