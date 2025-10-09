Китайская компания построит огромный отель в Приморье: как будет выглядеть

К 2029 году в Большом Камне Приморского края появится новый девятиэтажный апарт-отель. Проект с инвестициями в 545 миллионов рублей реализует китайская компания, ставшая резидентом территории опережающего развития «Большой камень».

«Соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписала компания «ВЕК». Девятиэтажный апарт-отель площадью 7200 кв. м будет включать жилые апартаменты, офисные помещения и зоны общего пользования. Строительство объекта планируется завершить к концу 2028 года, а первых гостей он примет в первом квартале 2029 года», – сообщили в пресс-службе КРДВ.

По словам директора компании Ван Хая, проект направлен на развитие современной инфраструктуры в стремительно растущем промышленном центре. Он отметил, что спрос на комфортное жилье стабильно высок, а наличие льгот и господдержки в рамках ТОР делает инвестиции более эффективными и устойчивыми.

В КРДВ подчеркивают, что реализация подобных инициатив способствует не только экономическому росту, но и формированию полноценной городской среды. Алексей Дунаев, директор КРДВ Приморье, заявил, что поддержка частных проектов, в том числе с участием зарубежных инвесторов, имеет стратегическое значение для комплексного развития региона. Он добавил, что каждая деловая инициатива сопровождается корпорацией на всех этапах реализации.

