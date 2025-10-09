Какие места съемок популярных советских фильмов стоит посетить

Согласно опросу популярного сервиса для путешественников, 46 процентов россиян хотели бы совершить кинопутешествие в Карелию, чтобы увидеть места съемок фильма «Любовь и голуби». Второе место по востребованности среди маршрутов для кинопутешествий занял Ростов Великий с локациями из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (42 процента), а на третьем — Сочи, где снимали нового «Чебурашку» (34 процента). Какие еще места съемок популярных советских фильмов можно посетить — в материале «ВМ».

© Вечерняя Москва

— Интерес к местам съемок известных фильмов возникает у путешественников спонтанно, во время посещения определенных регионов или городов. Обычно цели туристов более практичны, и кинолокации становятся приятным дополнением к основному маршруту, — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Суздаль с его атмосферой патриархального русского города стал востребованной площадкой еще в середине XX века. Отсутствие современной застройки, равнинный ландшафт, обилие старинных храмов создают идеальные декорации для исторических фильмов, сказок. В городе снято около 60 картин, среди которых: «Живые и мертвые» (1963), «Метель» (1964), «Женитьба Бальзаминова» (1964), «Андрей Рублев» (1965), «Чародеи» (1982), «Мертвые души» (1983) и другие.

— В Суздале, известном киносъемками исторических фильмов, гиды во время туров по Золотому кольцу обязательно упоминают, где именно снимались те или иные эпизоды, например из фильма «Андрей Рублев», — добавил Сергей Ромашкин.

Стоимость поездки из Москвы по Малому Золотому кольцу России варьируется, но в среднем тур будет стоить от 15 000 до 40 000 рублей на человека.

Сочи, благодаря разнообразию локаций — от городских улиц и Морского вокзала до дендрария и горных пейзажей — универсальная киноплощадка, подходящая для съемок комедий, драм, сказок и сериалов. В Сочи снимались такие известные фильмы, как «Дикая собака Динго» (1962), «Иду на грозу» (1965), «Бриллиантовая рука» (1968), «С любимыми не расставайтесь» (1979), «Дамы приглашают кавалеров» (1980) и многие другие.

— В Сочи снимались известные фильмы, например «Бриллиантовая рука». Однако в большинстве случаев туристы выбирают Сочи не из-за кино, а ради отдыха на пляже. Кинолокации становятся для них скорее приятным бонусом по пути, — рассказал Сергей Ромашкин.

В среднем на поездку в Сочи из Москвы на одного человека на 7 дней стоит рассчитывать от 24 000 до 110 000 рублей и выше.

Уникальные природные ландшафты Севера России, в частности завораживающие пейзажи Териберки, закономерно привлекли внимание именитых кинорежиссеров. В Териберке снимались такие фильмы, как: «Восстание рыбаков» (1934), «Случай в квадрате 36–80» (1982), «За далью непогоды» (1986), «На пороге» (1986), «Левиафан» (2014), «Пингвин нашего времени» (2015), «Дуэлянт» (2016), «Любовь» (короткометражный, 2017), «Кольская сверхглубокая» (2020), «Купе номер шесть» (2021) и «Туман» (2023).

Поездка в Териберку из Москвы на одного человека в среднем может стоить от 20 000 до 40 000 рублей и выше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Филипп Смирнов, главный редактор журнала «Московское наследие», историк, экскурсовод:

— Упоминание о кино вызывает у людей яркие эмоции, они вспоминают сцены из фильмов и чувствуют причастность к процессу создания кино. Посещение, например, кинопарка «Москино» со съемочными павильонами, где можно увидеть процесс съемок, пользуется популярностью, открывая туристам окно в закулисье и мир киномагии.

Топ-5 направлений

Ориентировочная стоимость поездки из Москвы (на одного человека, 3–4 дня):

Санкт-Петербург (18 000–35 000 руб.) с его исторической архитектурой из «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона»;

Крым (20 000–40 000 руб.) с южными пейзажами «Кавказской пленницы»;

Москва (15 000–30 000 руб.), где сосредоточены многие киностудии и локации;

Ярославль (15 000–30 000 руб.), сохранивший атмосферу фильмов про старину;

Казань (17 000–32 000 руб.), где проходили съемки нашумевшего сериала «Слово пацана».

Ранее «ВМ» составила подборку кинокартин, в которых часто мелькал московский транспорт.