В отелях Подмосковья закончились семейные номера на осенние каникулы

Проживание в отелях Подмосковья в осенние каникулы обойдется туристам существенно дороже, чем в обычные дни. Это связано с традиционно высоким спросом на даты, в которые будут отдыхать школьники занимающиеся по четвертям – с 25 октября по 2 ноября. Редакция проверила наличие мест и цены в популярных гостиницах на семью из трех человек (двое взрослых и ребенок до 12 лет), по состоянию на 17:00 8 октября.

В комплексе «Пересвет. Русские сезоны» с 25 по 29 октября не получится отдохнуть в «Комфорт Отеле»: нет мест. С 30-го числа на 3 ночи доступен только номер «семейный»: стоимость проживания с завтраками – 118 тыс. руб. на троих. Другие варианты – стандарты, комфорты, супериоры – уже недоступны для бронирования.

Сразу после каникул ассортимент более бюджетных видов размещения в отеле расширяется. Стандарт можно заказать на 4 дня (3 ночи) за 24 тыс. руб., супериор – за 33, джуниор сьют – за 45. В «семейный номер» родители с ребенком могут заселиться 8 ноября, заплатив 67 тыс. руб., что на 50 тыс., или на 43%, дешевле, чем в каникулы.

«Яхонты Ногинск» предлагают в каникулы стандартные номера за 98 тыс. руб. на неделю, а также глэмпинги за 130 тыс. Двухкомнатных номеров, люксов и студио уже нет в наличии.

С 8 ноября стоимость стандартов снижается на 10%, в продаже появляются коттеджи (от 117 до 160 тыс.), семейные номера и люксы.

В Les Art Resort можно провести с 25 октября целую неделю. Минимальная стоимость размещения – 316 тыс. руб. – за отдых в classic suite. Варианты попроще на период каникул уже распроданы.

С 8 ноября выбор шире. Туристы смогут разместиться в simple suite за 233 тыс. руб., в pet suite – за 265. Стоимость проживания в classic suite чуть снижается – номер доступен за 297 тыс.

