Россияне раскупают туры на ноябрьские праздники: куда отправятся туристы

Большая часть российских туристов проведет ноябрьские праздники в путешествиях по России – число бронирований по внутренним направлениям на этот период выросло на 16 % по сравнению с прошлым годом. За рубеж на выходные в честь Дня народного единства россияне тоже поедут, но не очень далеко – главным образом в Белоруссию и Абхазию. Дальние же поездки туристы откладывают на новогодние каникулы. Об этом рассказала исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова.

«В этом году российские туристы активнее планируют поездки внутри страны на ноябрьские выходные», – отметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Наиболее популярными направлениями для путешествий в ноябре стали Санкт-Петербург и Москва, за которыми следуют Казань, Подмосковье, Сочи, Кавказские Минводы и Крым.

Разнообразие видов отдыха также радует туристов: в этом году доступны экскурсионные программы, лечебные туры, шопинг и другие варианты.

Одной из заметных тенденций остаются речные круизные туры, навигация по которым продлится до середины ноября. Это дает возможность путешественникам провести праздники на воде. Железнодорожные туры также пользуются популярностью, так как они обычно короткие и идеально подходят для быстрого отдыха.

