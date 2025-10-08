Почему может исчезнуть деревня викингов под Калининградом

Пользующуюся популярностью у туристов деревню викингов «Кауп», расположенную недалеко от Зеленоградска в Калининградской области, оштрафовали на 1 млн руб. за пропаганду нетрадиционных ценностей. Это третье наказание за короткое время – в общей сложности историческим реконструкторам придется раскошелиться почти на 2,5 млн руб. И они такого груза ответственности могут не потянуть.

Подвели викингов фотоснимки. Как сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда, в отчете о прошедшей в июне «вечеринке от заката до рассвета» были опубликованы «фотографии с атрибутикой БДСМ, вывески BDSM, изображения, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные установки».

А это, как отметили в суде, не что иное, как нарушение законодательства Российской Федерации, которое «исходит из необходимости укрепления таких традиционных семейных отношений, как союз между мужчиной и женщиной, основанный на чувствах взаимной любви и уважения мужчины и женщины, воспитание ими детей».

Представители «Каупа» в ходе судебного процесса с обвинением прокурора не согласились, заявив, что «никакой пропаганды, тем более нетрадиционных ценностей, не было». А организацией злополучной вечеринки занимался ИП, а не общественная организация. Однако платить по решению Зеленоградского районного суда придется все-таки викингам. Впрочем, вердикт, скорее всего, будет обжалован.

В конце сентября «Кауп» уже штрафовали, причем неоднократно. Во-первых, также за пропаганду нетрадиционных ценностей, но по другому протоколу – на 800 тыс. руб. А во-вторых, историческим реконструкторам придется заплатить 600 тыс. руб. за то, что в мае устроили фаер-шоу, хотя в это время в Калининградской области действовал противопожарный режим.

Общий размер санкций составил, таким образом, 2,4 млн руб. Из-за этого, как признались в «Каупе», поселение может просто закрыться:

«Штрафы на общую огромную сумму в миллионы рублей неминуемо приведут к тяжелейшим финансовым последствиям и поставят под реальную угрозу само существование всего проекта».

Пока, правда, на плохой конец ничего не намекает – объект работает, туристов приглашают провести октябрьские субботние дни с викингами, последний раз в этом году отметить Рагнарек, а в ноябре отпраздновать Самайн. И никаких намеков на нетрадиционные ценности.

Наблюдатели удивляются, что на «Кауп» в короткий промежуток времени обрушилось столько проблем.

«Были не так давно на экскурсии с детьми в дневное время. Нам все понравилось. Мастер-классы, рассказывают историю викингов, дети сами монетки в кузнице отбирали, обережных кукол плели, лепешки выпекали... Ну а уж что там ночью у них происходит, нам не ведомо», – пишут туристы в отзывах.

Некоторые предполагают, что авторы проекта перешли кому-то дорогу, от этого, мол, и административные дела и суровые санкции.

Редакция направила в «Кауп» запрос с предложением прокомментировать ситуацию.

