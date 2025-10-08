Наташа Королева рассказала об отдыхе с Тарзаном в Минеральных Водах

Певица Наташа Королёва вернулась из санатория на Кавказских Минеральных Водах, куда отправилась ради оздоровления и лёгкости. Однако планы по снижению веса неожиданно сорвались — всё из-за утреннего соблазна. Подробности она рассказала в беседе с URA.RU.

«На завтрак нам давали круассаны. Они были такие вкусные, что я просто не могла удержаться. Каждый день ела. Поэтому похудеть так, как планировала, не получилось», —рассказала Королева.

По ее словам, поездка в санаторий была не просто отдыхом, а частью её личной мотивации. Она уточнила, что старается держать форму ради мужа, певца и танцора Сергея Глушко, известного как Тарзан. Певица отметила, что несколько лет назад ее супруг призывал ее «не превращаться в тётку».

Артистка подчеркнула, что поездка вышла насыщенной и полезной. Несмотря на кулинарные излишества, она строго следовала предписаниям врачей.