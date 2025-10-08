Самолет остановили на взлетной полосе из-за паникующего пассажира

Выехавший на взлетную полосу самолет с россиянами на борту остановился во время разгона из-за паникующего пассажира. Об этом сообщает Москва».

Пассажиры летевшего из Шереметьево в Санкт-Петербург лайнера сообщили, что причиной задержки рейса стало плохое самочувствие одного из попутчиков. У путешественника случилась паническая атака.

«Пришли медики, забрали его. Самолет по итогу вернулся на стоянку», — рассказали очевидцы.

Ранее сотни туристов застряли в российском аэропорту в ожидании вылета в Турцию. Рейс авиакомпании AzurAir из Екатеринбурга в Анталью задержался более чем на 12 часов.