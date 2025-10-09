В Северной Осетии планируют отменить турналог для детей

Несовершеннолетних жителей Северной Осетии намерены освободить от туристического налога в 2026 году. Об этом сообщил председатель парламента Северной Осетии Таймураз Тускаев на пресс-конференции в Региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».

«Мы говорим о демографии, о поддержке семьи, и курортный сбор великолепно показал свою результативность, но будем предлагать, чтобы от курортного налога освобождали несовершеннолетних детей», — сказал Тускаев.

По словам председателя парламента Северной Осетии, эту инициативу в республике рассмотрят в 2026 году. Как полагают законодатели, это будет пусть небольшим, но приятным вкладом в развитие туризма в регионе.

С 1 января 2025 года в силу вступил федеральный закон, который заменил курортный сбор туристическим налогом. В отличие от курортного сбора, который платили гости города, туристическим налогом облагаются организации и предприниматели, оказывающие услуги по размещению туристов.