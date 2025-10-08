Турэксперт рассказала об активном бронировании внутри России на ноябрьские праздники

RT на русском

Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова рассказала об активном бронировании отдыха внутри России на ноябрьские праздники.

Туристы активно бронируют отдых внутри России на ноябрьские праздники
© РИА Новости
«Где-то на 16% по сравнению с прошлым годом выросло количество бронирований на эти даты», — заявила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, самыми популярными направлениями в этот период являются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Подмосковье, Сочи, Кавказские Минеральные Воды и Крым.

Ранее глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с НСН рассказал, что российские туристы входят в тройку наиболее желанных для других стран, так как они самые платёжеспособные.