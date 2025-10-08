Туристы активно бронируют отдых внутри России на ноябрьские праздники

Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова рассказала об активном бронировании отдыха внутри России на ноябрьские праздники.

«Где-то на 16% по сравнению с прошлым годом выросло количество бронирований на эти даты», — заявила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, самыми популярными направлениями в этот период являются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Подмосковье, Сочи, Кавказские Минеральные Воды и Крым.

Ранее глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с НСН рассказал, что российские туристы входят в тройку наиболее желанных для других стран, так как они самые платёжеспособные.