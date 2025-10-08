На «Роза Хутор» появились сертифицированные pet-friendly отели

Обладателями сертификатов стали отели, расположенные в Горной Олимпийской деревне: Riders Lodge 2*, «Философия гор А» 2* и «Отель 28» 2*. При их оценке специалисты учитывали ряд критериев: выделение части номерного фонда и общественных зон для гостей с питомцами, проведение гипоаллергенной уборки, наличие необходимых принадлежностей – миски, лежанки и т. п., обучение персонала навыкам обращения с животными и действиям в экстренных ситуациях, соблюдение санитарных норм, а также информирование гостей о правилах проживания с четвероногими друзьями. Как отметили в «Роскачество-Туризм», сертификат соответствия стандарту «Путешествия с питомцами» подтверждает, что гостиница действительно адаптирована под потребности гостей с домашними животными, речь идет не только об удобствах, но и о безопасности, информационной открытости, внимательном подходе к каждому гостю.

© tourdom.ru

«Курорт старается обеспечить доступную среду и условия для максимально комфортного отдыха всех наших гостей. Запрос на путешествия с питомцами постоянно растет и соответствующие услуги позволяют существенно расширить круг отдыхающих в горах Сочи. Наши отели продолжают сотрудничество с сетью зоомагазинов “Четыре лапы”, и при заезде с домашними любимцами гости получают специальные наборы, где есть все необходимое: от миски и пледа до пакетика для уборки на прогулке», – сообщили в пресс-службе «Роза Хутор».

Создание дружественной для отдыха с домашними животными среды на курорте началось в 2023 году. Возможности остановиться с питомцами сегодня предоставляют «Рэдиссон Роза Хутор» 5*, «Эрбелия от Васта» 4*, «Парк Инн» 4*, «Вальсет Спорт» 3*, «Скайпарк Отель» 3*, «Скайпарк Виллы» 3*, «Шале 28» 2*, комплекс «Роза Шале». Получение сертификата «Роскачество-Туризм» по стандарту «Путешествия с питомцами» гостиницами, расположенными на «Роза Хутор», стало важным шагом в развитии практики ответственного туризма в регионе.