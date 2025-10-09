Туроператоры раскрыли, как подорожал новогодний отдых в России

Цены на туры в новогодние каникулы выросли всего на 5-6 %, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Количество резервирований размещений на декабрь—февраль в России выросло на 5% год к году, подсчитали ранее в сервисе онлайн-бронирования отелей «Островок». Санаторный сегмент растет еще быстрее — на 10–15%, пишет «Коммерсант». Из-за растущего спроса цены увеличились в среднем на 16% - например, в сегменте пятизвёздочных отелей, говорится в материале. Ромашкин, однако, привёл другие данные.

«По нашим расчетам, цены на новогодний отдых выросли, как ни странно, даже ниже инфляции, всего на 5-6%, при том, что летом мы видели подорожание 12-14%. Видимо, есть опасения за спрос, поэтому отели и другие участники рынка решили не особенно раздражать туристов ростом цены. Если говорить в абсолютных цифрах, самое дорогое - санаторное лечение, поскольку здесь путевка рассчитана на 11-12 дней. Скажем, путевка в Кавказские Минеральные Воды из Москвы - это где-то 90-95 тысяч рублей за всю программу на человека. На втором месте по стоимости - катание на горных лыжах в Красной Поляне. Средние чеки сейчас вместе с перелетом 75-80 тысяч на человека, но здесь и покороче отдых, обычно 5-6 дней. Далее идет Великий Устюг, здесь цена сейчас 45-48 тысяч на взрослого, на ребенка где-то 35-40 тысяч. Самые дешевые - экскурсионные туры, поскольку они покороче и много транспорта: здесь можно уложиться тысяч в 30 на человека за 3-4 дня - как в Северной столице, так и в Москве», - рассказал собеседник НСН.

При этом Ozon Travel фиксирует значительный рост спроса на ранние бронирования отелей и курортов на новогодние праздники — почти в три раза год к году, сообщил НСН эксперт Российского союза туриндустрии, представитель пресс-службы Ozon Кирилл Кузьмин.

«В топ-5 по спросу традиционно входят Краснодарский край (рост в 5 раз год к году) и Большой Сочи (рост в 2,8 раза), Москва (в 2,4 раза), Татарстан (в 3,4 раза), а также Калининград (в 2,2 раз). При этом взрывной рост, в десятки раз, наблюдается на поездки в Новосибирск, Рязань, Ессентуки, Вологду и Воронеж. Эти города соответствуют тренду на «тихий туризм» — отдых в уединенных местах, где можно насладиться зимней природой и посетить исторические памятники. В зимнее время наши клиенты обычно предпочитают приезжать в регионы страны, чтобы покататься на горных лыжах и посетить термальные источники», - уточнил собеседник НСН.

По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, первая пятерка по спросу на новогодний отдых неизменна уже много лет.

«Лидирует Краснодарский край, который делится на два больших потока. Первый – прибрежные курорты, в основном Сочи. Вторая половина – катание на горных лыжах в Красной Поляне. Оба будут востребованы зимой. Сейчас берег бронируется активнее горных лыж, но это традиционная картина. Пока снег не появится в Москве, горнолыжники не вспоминают про свои зимние поездки, надо, чтобы немножко похолодало. На втором и третьем месте обе столицы – это лидеры по экскурсионному туризму. Здесь короткие поездки на 3 - 4 дня. На четвертом месте – медицинский туризм, лечение в санаториях. В этом году дополнительное удобство – у нас целых 12 дней отдыха, что идеально совпадает с обычной медицинской программой. Поездки в Великий Устюг к Деду Морозу – на пятом месте. Они продаются довольно активно, потому что направление немножко дефицитное - как в плане отелей, так и в плане транспорта. Поездов не очень много, а до Устюга можно добраться только по железной дороге, аэропорта там нет. Соответственно эти туры раскупаются еще в октябре-ноябре», - отметил Ромашкин.

