Санатории Дагестана за летний сезон заработали 664 млн рублей

Санатории Дагестана увеличили свои доходы за летний сезон до 664 млн рублей
Здравницы Дагестана по итогам лета 2025 года увеличили свои доходы. Санатории заработали до 664 миллионов рублей, что на 131% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает сервис бронирования Санатории-России.рф.
«Санатории Дагестана заработали 664 миллиона рублей за прошедшее лето — на 131% больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель среди регионов СКФО», — говорится в сообщении пресс-службы.
Всего, по данным сервиса, в республиканских здравницах за три летних месяца этого года отдохнули 23,5 тысячи человек. Уточняется, что Дагестан занял второе место среди регионов Северо-Кавказского федерального округа по данному показателю.
Лидером СКФО стали санатории Ставропольского края. Так, прошедшим летом в местных здравницах побывало более 233 тысяч путешественников.
«Количество гостей за прошедшие три месяца лета в здравницах Ставрополья превысило 233 тысячи человек. Рост турпотока составил 5%», — отметили в пресс-службе, добавив, что доходы выросли на 29%.
Санатории Кабардино-Балкарии приняли 16,5 тыс. гостей, рост составил 22%. Доходы увеличились на 12%. Турпоток в санатории Северной Осетии снизился на 5% и составил 3,7 тыс. человек. Доходы выросли на 23%, до 63,7 млн руб.
Всего этим летом санатории Северного Кавказа посетили 283 тысячи человек.