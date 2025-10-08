Санатории Дагестана за летний сезон заработали 664 млн рублей

Здравницы Дагестана по итогам лета 2025 года увеличили свои доходы. Санатории заработали до 664 миллионов рублей, что на 131% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает сервис бронирования Санатории-России.рф.

© «Это Кавказ»

«Санатории Дагестана заработали 664 миллиона рублей за прошедшее лето — на 131% больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель среди регионов СКФО», — говорится в сообщении пресс-службы.

Всего, по данным сервиса, в республиканских здравницах за три летних месяца этого года отдохнули 23,5 тысячи человек. Уточняется, что Дагестан занял второе место среди регионов Северо-Кавказского федерального округа по данному показателю.

Лидером СКФО стали санатории Ставропольского края. Так, прошедшим летом в местных здравницах побывало более 233 тысяч путешественников.

«Количество гостей за прошедшие три месяца лета в здравницах Ставрополья превысило 233 тысячи человек. Рост турпотока составил 5%», — отметили в пресс-службе, добавив, что доходы выросли на 29%.

Санатории Кабардино-Балкарии приняли 16,5 тыс. гостей, рост составил 22%. Доходы увеличились на 12%. Турпоток в санатории Северной Осетии снизился на 5% и составил 3,7 тыс. человек. Доходы выросли на 23%, до 63,7 млн руб.

Всего этим летом санатории Северного Кавказа посетили 283 тысячи человек.