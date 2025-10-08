«Победа» запутала туристов распродажей с ребусом

Авиакомпания «Победа» удивила (и не сказать что приятно. – Ред.) загадочной распродажей.

© flypobeda.ru

В период с 8 по 31 октября обещано ежедневно выкладывать по какому-либо одному направлению билеты за 500 руб. в каждую сторону. Даты вылета – с 26 октября по 28 марта. При этом маршруты перевозчик зашифровал картинками.

Корреспондент «ТурДома» попытался разгадать ребус. Изображение, в котором смутно угадывался храм Василия Блаженного, явно намекало на город отправления – Москву. Однако соседние картинки с балалайкой, медведем и самоваром смущали – а это точно столица? Не проще оказалось и с пунктом прилета: маяк, заснеженные елки, кит, снеговик и затесавшийся среди них черно-белый кот давали слишком большой простор воображению. Как оказалось, теряются в догадках и подписчики сообщества «Победы» в соцсети «ВКонтакте»:

«Все расшифровали картинки?», «Еще и загадки разгадывать надо…», «У меня вопрос – откуда и куда я могу улететь за 499 руб.?» Лишь после долгого мозгового штурма в комментариях сошлись на том, что 8 октября скидки надо искать по маршруту Москва – Мурманск.

Мы проверили стоимость мест на рейсах по этому направлению. По состоянию на 10:45 удалось найти только варианты от 2499 руб. в одну сторону – на февральские даты. Судя по комментариям, некоторые счастливчики все же успели с утра ухватить билеты за 770 руб. – на вылет из Москвы 7 февраля. Кто-то забронировал за 1000 руб., но ни одного сообщения о покупке за обещанные 500 руб. мы не обнаружили.

Ранее мы писали, что на предыдущей распродаже «Победа» предложила рекордные скидки 30% лишь на две даты вылета.