Популярность санаторного отдыха у россиян за 10 лет выросла на 20%

За последние 10 лет количество отдыхающих в санаториях россиян увеличилось на 20%. Об этом председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Елена Трубникова сообщила на форуме «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности».

«Что мы видим за 10-летнее наблюдение. Отрадно, что за эти 10 лет у нас 20% прирост по числу гостей. Это очень значимые цифры, потому что долгие годы не менялось количество едущих в санатории», – сказала Елена Трубникова.

Она отметила, что при этом время пребывания отдыхающих в санаториях сократилось.

«За 10 лет с 13,5 дней средняя продолжительность пребывания упала до 10,9. Люди ездят чаще, но на более короткие сроки. Омоложение аудитории происходит, которая ориентирована на более короткий отдых. <...> Многие находятся в рамках двухнедельного отпуска», – добавила Елена Трубникова.

По ее словам, россияне предпочитают отдыхать в санаториях родного региона.