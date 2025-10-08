Курорт Эльбрус к 2030 году планирует ежегодно принимать до 1,5 млн туристов

Курорт Эльбрус в Кабардино-Балкарской Республике будет принимать около 1,5 млн туристов в год. К такой цифре планируют выйти к 2030 году, об этом сообщил глава республики Казбек Коков во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной открытию горнолыжного сезона в России.

«Потенциал курорта Эльбрус сегодня до конца пока не раскрыт. Мы планируем увеличить зоны катания, новые канатные дороги. Все это позволит нам увеличить количество туристов к 2030 году только на Эльбрусе до 1,5 млн туристов в год», — сказал Казбек Коков.

По его словам, с начала 2025 года КБР посетили уже свыше 1,7 млн туристов. Это на 16% выше, чем в прошлом году. За 9 месяцев этого года регион посетили 1,5 млн туристов, Приэльбрусье — 1 млн, а Азау — 600 человек.

Также глава республики отметил, что в 2024 году курорт Эльбрус был удостоен звания лучшего горнолыжного курорта страны, одержав победу в главной номинации национальной премии «Горы России».

«Это событие предоставило Кабардино-Балкарии право провести церемонию торжественного открытия горнолыжного сезона России, которая состоится с 4 по 7 декабря», — добавил Коков.

Пресс-конференция с участием главы КБР Казбека Кокова, генерального директора института развития «Кавказ.РФ» Андрея Юмшанова и руководителя Центра развития горнолыжной индустрии и туристических территорий Ильи Виноградова была посвящена открытию горнолыжного сезона в России.