Амурские предприниматели получают поддержку в рамках проекта «Туризм и гостеприимство»

Министерство внешних связей и туризма Амурской области сообщило о предоставлении финансовой поддержки местным предпринимателям, реализующим проекты в рамках федерального проекта «Туризм и гостеприимство».

В рамках программы выделено более 49 млн рублей для возмещения расходов на реализацию проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры региона. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям независимо от места регистрации бизнеса, однако их деятельность должна осуществляться именно на территории Амурской области. Об этом сообщили в региональном министерстве внешних связей и туризма.

