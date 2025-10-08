Размещение в отелях Подмосковья до конца года может подорожать на 10-17%

Стоимость размещения в загородных отелях Подмосковья во втором полугодии 2025 года может вырасти на 10-17% по сравнению с первым полугодием. Такое мнение высказал ТАСС директор отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев.

"Во втором полугодии тарифы продолжат умеренно расти, однако темпы роста будут ниже скачка в первом полугодии 2025 года. Мы предполагаем, что тариф увеличится в среднем на 10-17% в зависимости от сегмента (более высокий рост прогнозируется в премиум сегменте - отелях 5 звезд). Среди причин можно выделить уже названные ранее рост инфляции и тарифов ЖКХ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, незначительно влияет на стоимость введение туристического налога (1% от стоимости проживания), который фактически перекладывается на гостей.

Средний тариф в секторе загородных отелей Подмосковья по итогам первого полугодия 2025 года вырос до 15,3 тыс. рублей за ночь, добавил эксперт.

"В 2024 году средняя выручка составила 14,4 млн рублей за номер в год, увеличившись на 29,7% с 2023 года (в сегменте 5 звезд). В 2025 году прогнозируется повышение этого показателя на 20,3%, до 16,9 млн рублей в год на номер", - отметил Григорьев.

По его словам, популярностью пользуются объекты, расположенные в 20-50 км от Москвы (до полутора часов на автомобиле) благодаря удобству для коротких поездок жителей и гостей столицы, а также деловых мероприятий.