Ради каких достопримечательностей стоит посетить Карелию

Что посмотреть в Карелии: главные достопримечательности от Рускеалы до Валаама
Карелия притягивает туристов. В 2025 году за январь − июль полюбоваться на красоты региона приехало на 44 % гостей больше, чем в прошлом году. Однако растет не только число путешественников. Появляются новые точки притяжения и гостиницы. О том, что посетить в Карелии можно уже сейчас, а что запланировать на будущее, читайте в материале «ФедералПресс».
Что посетить в Карелии
В 2025 году чаще всего туристы посещали:
- горный парк «Рускеала»,
- Валаамский мужской монастырь,
- национальный парк «Ладожские шхеры»,
- ансамбль деревянного зодчества на острове Кижи.
Добраться на остров можно не только водным транспортом, но и по новой автомобильной дороге до деревне Оятевщина Медвежьегорского района. Объект круглогодично доступен и предлагает гостям уникальные разнообразные программы для посетителей любого возраста, отметили «ФедералПресс» в региональном минэкономразвития.
Также популярен международный фестиваль живой музыки «Воздух Карелии». Это единственный масштабный трехдневный фестиваль европейского уровня под открытым небом на Северо-Западе России. Впервые он был проведен в 2005 году в Петрозаводске. В юбилейный год его посетили 45 тыс. человек. Для гостей выступали такие легендарные группы, как «Алиса», «Ария», «Чиж & Co», «Три Дня Дождя», Niletto.
Новые и строящиеся туристические места в Карелии
- В 2025 году завершено строительство инфраструктуры на объекте ЮНЕСКО «Беломорские Петроглифы» − это визит-центр, гостиница с рестораном, транспортная инфраструктура, запланировано строительство аналогичного комплекса в районе «Онежских Петроглифов».
- Создается сеть экологических троп.
Например, в заказнике «Муромский» (Пудожский район) готовится тропы: «Первобытными тропами к первозданной природе», «Онежские петроглифы».
В Карелии десять особо охраняемых территорий федерального значения, 146 регионального значения, в том числе один природный парк «Валаамский архипелаг», 33 заказника, 109 памятников природы, три природных рекреационных территории. Площадь региональных ООПТ 447 тысяч гектаров, или 2,47 % площади республики.
- Новый горнолыжный бальнеологический курорт «Спасская губа» появится к 2030 году.
Этот объект станет центром создаваемого туристско-рекреационного кластера в районе первого российского курорта «Марциальные воды», основанного Петром I в 1719 году на базе железистых минеральных источников. Новый объект расположится на берегу озера Мунозеро. Бальнеологическая и рекреационная инфраструктура будет включать в себя СПА-центры, спортивные залы, летний театр, кафе и рестораны.
Общая сумма инвестиций составит более 13 млрд рублей и позволит создать более 600 новых рабочих мест.
Где в Карелии появятся новые гостиницы
До конца 2025 года ожидается ввод трех новых объектов размещения:
- гостиница в Петрозаводске, на проспекте Ленина (78 койко-мест);
- две гостиницы в городе Сортавала на 210 койко-мест.
Кроме того, в результате реализации проекта «Создание бальнеологического курорта «Спасская губа» планируется построить:
- гостиницу категории четыре звезды на 200 номеров,
- коттеджи категории пять звезд на 30 человек,
- гостиницу категории три звезды на 350 номеров.