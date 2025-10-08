Ради каких достопримечательностей стоит посетить Карелию

Карелия притягивает туристов. В 2025 году за январь − июль полюбоваться на красоты региона приехало на 44 % гостей больше, чем в прошлом году. Однако растет не только число путешественников. Появляются новые точки притяжения и гостиницы. О том, что посетить в Карелии можно уже сейчас, а что запланировать на будущее, читайте в материале «ФедералПресс».

Что посетить в Карелии

В 2025 году чаще всего туристы посещали:

горный парк «Рускеала»,

Валаамский мужской монастырь,

национальный парк «Ладожские шхеры»,

ансамбль деревянного зодчества на острове Кижи.

Добраться на остров можно не только водным транспортом, но и по новой автомобильной дороге до деревне Оятевщина Медвежьегорского района. Объект круглогодично доступен и предлагает гостям уникальные разнообразные программы для посетителей любого возраста, отметили «ФедералПресс» в региональном минэкономразвития.

Также популярен международный фестиваль живой музыки «Воздух Карелии». Это единственный масштабный трехдневный фестиваль европейского уровня под открытым небом на Северо-Западе России. Впервые он был проведен в 2005 году в Петрозаводске. В юбилейный год его посетили 45 тыс. человек. Для гостей выступали такие легендарные группы, как «Алиса», «Ария», «Чиж & Co», «Три Дня Дождя», Niletto.

Новые и строящиеся туристические места в Карелии

В 2025 году завершено строительство инфраструктуры на объекте ЮНЕСКО «Беломорские Петроглифы» − это визит-центр, гостиница с рестораном, транспортная инфраструктура, запланировано строительство аналогичного комплекса в районе «Онежских Петроглифов».

Создается сеть экологических троп.

Например, в заказнике «Муромский» (Пудожский район) готовится тропы: «Первобытными тропами к первозданной природе», «Онежские петроглифы».

В Карелии десять особо охраняемых территорий федерального значения, 146 регионального значения, в том числе один природный парк «Валаамский архипелаг», 33 заказника, 109 памятников природы, три природных рекреационных территории. Площадь региональных ООПТ 447 тысяч гектаров, или 2,47 % площади республики.

Новый горнолыжный бальнеологический курорт «Спасская губа» появится к 2030 году.

Этот объект станет центром создаваемого туристско-рекреационного кластера в районе первого российского курорта «Марциальные воды», основанного Петром I в 1719 году на базе железистых минеральных источников. Новый объект расположится на берегу озера Мунозеро. Бальнеологическая и рекреационная инфраструктура будет включать в себя СПА-центры, спортивные залы, летний театр, кафе и рестораны.

Общая сумма инвестиций составит более 13 млрд рублей и позволит создать более 600 новых рабочих мест.

Где в Карелии появятся новые гостиницы

До конца 2025 года ожидается ввод трех новых объектов размещения:

гостиница в Петрозаводске, на проспекте Ленина (78 койко-мест);

две гостиницы в городе Сортавала на 210 койко-мест.

Кроме того, в результате реализации проекта «Создание бальнеологического курорта «Спасская губа» планируется построить: